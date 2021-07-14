Sivas’ta uyuşturucu operasyonu: 57 gözaltı

Operasyonlarda 329 gram esrar maddesi, 224 gram metamfetamin, bir tabanca, 284 hafıza kartı, 2 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi. Söz konusu operasyonlarda 16’sı İran, 2’s Afganistan, biri Türkmenistan, biri Rus uyruklu olan toplamda 57 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden işlemleri tamamlanan ve mahkemeye sevk edilen 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan diğer şahısların işlemleri devam ederken, il genelinde operasyonlara devam ediliyor.
Son Güncelleme: 14.07.2021 16:32