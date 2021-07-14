Sivas’ta uyuşturucu operasyonu: 57 gözaltı

’ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelikdüzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Şehir genelinde toplamda 53 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 329 gram esrar maddesi, 224 gram metamfetamin, bir tabanca, 284 hafıza kartı, 2 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi. Söz konusu operasyonlarda 16’sı İran, 2’s Afganistan, biri Türkmenistan, biri Rus uyruklu olan toplamda 57 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden işlemleri tamamlanan ve mahkemeye sevk edilen 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan diğer şahısların işlemleri devam ederken, il genelinde operasyonlara devam ediliyor.