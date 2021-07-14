İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
Hadise hakkında yeni bir aşk iddiaları! Fotoğraflar ortaya çıktı..
Son Dakika
Hadise hakkında yeni bir aşk...
KPSS yerleştirme başvurularının sonuçları açıklandı!
Son Dakika
KPSS yerleştirme başvurularının sonuçları açıklandı!
Facebook kullanıcıları dikkat! Bu uygulamalar şifreleri çalıyor!
Son Dakika
Facebook kullanıcıları dikkat! Bu uygulamalar...

Sivas’ta uyuşturucu operasyonu: 57 gözaltı

Sivas’ta uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. İl Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 57 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 57 kişiden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:32
Sivas’ta uyuşturucu operasyonu: 57 gözaltı
Takip Et:

Sivas’ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Şehir genelinde toplamda 53 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 329 gram esrar maddesi, 224 gram metamfetamin, bir tabanca, 284 hafıza kartı, 2 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi. Söz konusu operasyonlarda 16’sı İran, 2’s Afganistan, biri Türkmenistan, biri Rus uyruklu olan toplamda 57 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden işlemleri tamamlanan ve mahkemeye sevk edilen 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan diğer şahısların işlemleri devam ederken, il genelinde operasyonlara devam ediliyor.


Son Güncelleme: 14.07.2021 16:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
OperasyonSivas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 Temmuz kaç yılında oldu?
15 Temmuz kaç yılında oldu?
500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Devlet Açık Kapı başvurusu var mı?
500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Devlet Açık Kapı başvurusu var mı?
E-Devlet 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı haberleri doğru mu?
E-Devlet 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı haberleri doğru mu?
Markette ambalajlı, paketli satılacak ürünler belli oldu
Markette ambalajlı, paketli satılacak ürünler belli oldu
Ege Bölgesi’nde bugün hava nasıl olacak? İşte hava durumuna ilişkin son veriler
Ege Bölgesi’nde bugün hava nasıl olacak? İşte hava durumuna ilişkin son veriler
Esnek çalışmadan kimler yararlanabilir? Kamuda yeni dönem başlıyor!
Esnek çalışmadan kimler yararlanabilir? Kamuda yeni dönem başlıyor!

Popüler Haberler

15 Temmuz müzesi nerede? Ziyaret saatleri ve ücreti 2021
Asgari ücrete ek zam gelecek mi?
Ziraat Bankası mobil uygulaması çöktü mü?
15 Temmuz'da noterler açık mı, nöbetçi noterler çalışıyor mu?
Spor Toto Süper Lig yeni sezon Beşiktaş derbi maçları ne zaman?
Spor Toto Süper Lig yeni sezon Galatasaray'ın derbi maçları ne zaman?
Galatasaray yeni sezon formaları ne zaman satışa çıkacak?
Begüm Birgören FOX TV Uzak Şehrin Masalı dizisinde
Galatasaray 2021-2022 yeni sezon forması fiyatı ne kadar, kaç TL?
Mahrem belgeseli nerede çekildi? Mahrem belgeseli oyuncuları kimler? Mahrem belgeselindeki itirafçılar gerçek mi?
Banka kredi notu nasıl hesaplanır? 2021 Kredi notu hesaplama işlemleri
Engelli raporu yenileme için gerekli evraklar nelerdir? 2021 Engelli raporu yenileme
Kredi notu öğrenmek ücretsiz oldu! E-Devlet üzerinden kredi notu sorgulama işlemleri ve işlem adımları
Beni Bırakma konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
50000 tl ye ikinci el hangi araba alınır? 2021
E-Devlet 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı haberleri doğru mu?
Özel sektör çalışanları bayram tatili kaç gün 2021
500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Devlet Açık Kapı başvurusu var mı?
Kurban tatili 11 gün olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak?
Elize Matsunaga kimdir? Elize Matsunaga hikayesi gerçek mi?
Torku No On nasıl bir içecek? Torku NO ON içindekiler ve fiyatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.