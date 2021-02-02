Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı

Sivas’ta yaşanan trafik kazasında 3 kişinin yaralandığı açıklandı. Olay yerine polis ve 112 acil ekipleri gönderilirken yaralıların hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Trafik kazası, Sivas’ın Gemerek ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 11.00 civarında gerçekleşen trafik kazasında S.Ş hakimiyetinde ki 58 FP 838 plakalı araç ile Z.T. hakimiyetinde ki 66 ED 877 plakalı araç çarpıştı. Kaza sonucunda S.Ş ve Z.T yaralanırken aynı zamanda 58 FP 838 plakalı araçta bulunan C.İ.’nin de yaralandığı açıklandı. Olay yerine gelen sağlı ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Gemerek ilçe hastanesine sevk işlemini gerçekleştirdi. Yaralıların herhangi bir hayati tehlikesi bulunmazken polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.