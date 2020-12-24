Sivas'ta kumar oynatılan okey salonuna operasyon düzenlendi

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda daha önce kumar oynatıldığı tespit edilen okey salonuna baskın yapıldı.

Düzenlenen operasyonda 24 kişiye 392 TL, işletme sahibi iki kişiye 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 15 bin 708 TL para cezası verildi. Öte yandan okey salonunun ruhsatsız olduğu öğrenilirken Sivas Belediyesi zabıta ekiplerince söz konusu salona mühür vuruldu.

Son günlerde kumar oynatılması ve toplu buluşmaların yapılmasının arttığı Sivas’ta ekipler denetimleri arttırdı.