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Sivas'ta kumar oynatılan okey salonuna operasyon düzenlendi

Kumarbazlar koronavirüs kurallarını hiçe saymaya devam ediyor. Sivas’ta bir okey salonunda kumar oynadığı öğrenilen 26 kişiye 15 bin 708 lira ceza verildi.

24 Aralık 2020 Perşembe 17:30
Sivas'ta kumar oynatılan okey salonuna operasyon düzenlendi
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Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda daha önce kumar oynatıldığı tespit edilen okey salonuna baskın yapıldı.

Düzenlenen operasyonda 24 kişiye 392 TL, işletme sahibi iki kişiye 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 15 bin 708 TL para cezası verildi. Öte yandan okey salonunun ruhsatsız olduğu öğrenilirken Sivas Belediyesi zabıta ekiplerince söz konusu salona mühür vuruldu.

Son günlerde kumar oynatılması ve toplu buluşmaların yapılmasının arttığı Sivas’ta ekipler denetimleri arttırdı.



Son Güncelleme: 24.12.2020 17:30
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Anahtar Kelimeler:
SivasKumarBaskın
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