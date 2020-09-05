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Sivas'ta Kaçak Kazıdan Kötü Son:

Sivas'ta kaçak kazıdan kötü son, Sivas'ın merkeze bağlı köylerinden birinde yapılan define avında kullanılan kontrolsüz bir adet dinamit infilak ederek bir can aldı ve bir kişiyi ağır yaraladı. İllegal kazının detayları okuyucular tarafından merak ediliyor.

05 Eylül 2020 Cumartesi 23:15
Sivas'ta Kaçak Kazıdan Kötü Son:
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Akşam saat 19. 30 sularında gerçekleşti, merkez tarafına bağlı olan Ovacı köyü yakınlarında alınan bilgilere göre V.S. (46) ve arkadaşları B,A., R.Y., E.Ç., ve R.Ö. olmak üzere beş arkadaş define avına çıktılar. Bulunan bir alanda kazıma başlayan beş arkadaş kazı yaparken kontrolsüz kullandıkları dinamitin patlaması sonucunda, patlama alanının yakınında bulunan V.S. ile B.A. ağır yaralar aldı. Patlama alanının uzağındaki arkadaşları ise yara almadan kurtuldular. Sonrasında B.A. ile V.S.’ yi 58 AP 244 plakalı kullandıkları hafif araçla hastaneye yetiştirmek için yola çıktılar. Bu sırada acil servis hizmetlerini arayan arkadaş olayı daha çok yaşanan bir kaza halinde göstermeye çalıştı. Acil servis hizmetlerine olayın bir trafik kazası olduğunu söyediler. Ağır yara alan iki arkadaştan V.S., hastaneye varamadan hayatını kaybederken B.A. ise olay yerine akın eden ambulans ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Ağır yaralı B.A.’ nın durumunun kritik olduğu bilinmekte. Olay yerinden Ambulans gelmeden önce dinamitler ile kaçan üç arkadaş; R.Y., R.Ö. ve E.Ç. ise jandarmanın yürüttüğü arama ekibi ile kısa sürede kazı yapılan alanın yakınında yakalandı. Olayla alakalı ise gerekli soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 05.09.2020 23:15
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Anahtar Kelimeler:
Sivas Dinamit PatlamasıDinamit Patlatma
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