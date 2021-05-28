İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Sivas'ta bir haftadır kayıp olan gencin cansız bedeni köy mezarlığında bulundu

Sivas'ta arkadaşları ile dışarı çıkan ve bir haftadır kayıp olan 28 yaşındaki gencin cansız bedeni bir köy mezarlığında bulundu. Arkadaşları cinayeti beraber dışarı çıktıklarında işlediklerini itiraf etti.

28 Mayıs 2021 Cuma 18:04
Sivas'ta bir haftadır kayıp olan gencin cansız bedeni köy mezarlığında bulundu
Takip Et:

Sivas’ta kaybolan ve aranan bir kişinin cansız bedeni köy mezarlığında gömülmüş halde bulundu. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Olay Sivas’a bağlı Kümbet Mahallesi’nde yaşandı. 20 Mayıs günü arkadaşlarının yanına gideceğini söyleyerek evden çıkan 28 yaşındaki E.Ö eve geri dönmedi. Annesinin merak etmesi ile emniyete giderek oğlunun kaybolduğu ihbarında bulundu. E.Ö’yü arama çalışmaları devam ederken arkadaşları   38 yaşındaki B.A, 24 yaşındaki K.İ ve 32 yaşındaki İ.P isimli kişiler şüpheli bulunarak gözaltına alındı. Sorgularında E.Ö’yü öldürdüklerini itiraf eden kişiler Bademkaya’da bulunan mezarlığa gömdüklerini söylediler.

Ekipler tarafından mezarlıkta yapılan incelemelerde E.Ö’nün cansız bedeni mezarlıkta gömülü olarak bulundu. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan E.Ö’nün ölümü hakkında inceleme sürüyor.


Son Güncelleme: 28.05.2021 18:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SivasCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanından polislere uyarı: Hesabını sorarım!
İçişleri Bakanından polislere uyarı: Hesabını sorarım!
Mini infaz paketi ne zaman çıkacak, içeriği nedir? Mini infaz paketinde yer alan başlıklar
Mini infaz paketi ne zaman çıkacak, içeriği nedir? Mini infaz paketinde yer alan başlıklar
4. Yargı Paketinde neler var, neleri içerecek? Yeni yargı paketin detayları
4. Yargı Paketinde neler var, neleri içerecek? Yeni yargı paketin detayları
Esnek çalışma ne zaman uygulanmaya başlayacak? Kamuda yeni dönem başlıyor!
Esnek çalışma ne zaman uygulanmaya başlayacak? Kamuda yeni dönem başlıyor!
Emekliye seyyanen zam konusunda son gelişmeler ne? Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi!
Emekliye seyyanen zam konusunda son gelişmeler ne? Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi!
Havuz ve denizden corona virüsü bulaşır mı? Uzmanlardan açıklamalar
Havuz ve denizden corona virüsü bulaşır mı? Uzmanlardan açıklamalar

Popüler Haberler

Badem göz estetiği çeşitleri ve fiyatları 2021
2021 intibak zammı olacak mı? İntibak ile ilgili son durum nedir ve ne olacak? işte 28 Mayıs 2021 Cuma son dakika intibak haberleri
AÖO 2020 2. Dönem sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu? AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri 28 Mayıs 2021 Cuma
Android cihazı root yapmak nedir, faydalı mıdır, zararlı mıdır?
İkici el ve sıfır konut alma planları yapanlar için güncel konut kredisi faiz oranları 28 Mayıs 2021 Cuma
Bisiklet almak isteyene bankalardan kredi desteği
Subay olmak için sağlanması gereken şartlar? Subaylar aylık ne kadar maaş alır?
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 28 Mayıs 2021 Cuma 1 yıl erteleme ve 180 ay vade fırsatı
Kalıcı makyaj ne kadar kalıyor, kalıcı makyaj ne zaman çıkar?
Kanal 7 canlı yayın akışı 26 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Muhtaç aylığını kimler alabilir? 2021 Muhtaç aylığı ne kadar?
Emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır? Emekli maaşım ne kadar oldu? Emekli maaşımı nasıl öğrenebilirim?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gizem Arıkan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kanal D Arka Sokaklar dizi tekrarları ne zaman yayınlanacak?
Cevizli baklava nasıl yapılıyor? 2021 Baklava tatlısı yapılışı ve Baklava için gerekli malzemeler
Kıdem tazminatı fonu tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir?
Ptt kargo aps kaç günde gider? 2021 Ptt'de kargolar kaç günde gider?
Green Card başvurusu nasıl ve ne zaman yapılıyor? 2021 Green Card başvuru evrakları nelerdir?
Halkbank 10.000 TL sosyal hayatı destek kredisi başvuru şartları ve geri ödeme koşulları
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Star TV yeni dizisi için geri sayım başladı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.