Sivas'ta bir haftadır kayıp olan gencin cansız bedeni köy mezarlığında bulundu

Sivas’ta kaybolan ve aranan bir kişinin cansız bedeni köy mezarlığında gömülmüş halde bulundu. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Olay Sivas’a bağlı Kümbet Mahallesi’nde yaşandı. 20 Mayıs günü arkadaşlarının yanına gideceğini söyleyerek evden çıkan 28 yaşındaki E.Ö eve geri dönmedi. Annesinin merak etmesi ile emniyete giderek oğlunun kaybolduğu ihbarında bulundu. E.Ö’yü arama çalışmaları devam ederken arkadaşları 38 yaşındaki B.A, 24 yaşındaki K.İ ve 32 yaşındaki İ.P isimli kişiler şüpheli bulunarak gözaltına alındı. Sorgularında E.Ö’yü öldürdüklerini itiraf eden kişiler Bademkaya’da bulunan mezarlığa gömdüklerini söylediler.

Ekipler tarafından mezarlıkta yapılan incelemelerde E.Ö’nün cansız bedeni mezarlıkta gömülü olarak bulundu. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan E.Ö’nün ölümü hakkında inceleme sürüyor.