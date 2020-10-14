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Sivas'ta bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Sivas şehir merkezinde gerçekleşen bıçaklı kavgada yolda husumetlisi ile karşılan Umutcan Y. ile karşı tarafa arasında sözlü tartışma başladı. Sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşürken bıçaklanan Umutcan Y. ağır yaralandı.

14 Ekim 2020 Çarşamba 22:45
Sivas'ta bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
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Sivas’ta gerçekleşen bıçaklı kavga ile ilgili detaylı açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Sivas şehir merkezinde sözlü tartışma sonrasında kavga etmeye başlayan Çağrı E. Ve Mustafa Ç. Umutcan Y.’yi bıçakladı. Bıçaklama sonrasında ağır yaralanan Umutcan Ç. hastaneye kaldırıldı.


Yaşanan bıçaklı kavga Sivas merkezde 23:00 civarında gerçekleşti. Tuzlugöl Mahallesi Plevne Caddesinde yaşanan olayda aralarında sorun olan Çağrı E. Ve Mustafa Ç. yürürken yolda Umutcan Y. İle karşılaştı.

Aralarında çıkan sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönerken Umutcan Y. Bıçaklanan taraf oldu. Kanından bıçaklanan Umutcan Y. Ağır yaralanırken 2 şüpheli kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve ambulans ekipleri geldi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesine acil olarak gönderilen Umutcan Y.’nin hayati tehlikeyi atlatamadığı açıklandı.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlatırken şüpheliler Çağrı E. Ve Mustafa Ç. kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

 



Son Güncelleme: 14.10.2020 22:45
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Anahtar Kelimeler:
SivasBıçaklı Kavga1 Ağır Yaralı
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