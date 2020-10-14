Sivas'ta bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Sivas’ta gerçekleşen bıçaklı kavga ile ilgili detaylı açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Sivas şehir merkezinde sözlü tartışma sonrasında kavga etmeye başlayan Çağrı E. Ve Mustafa Ç. Umutcan Y.’yi bıçakladı. Bıçaklama sonrasında ağır yaralanan Umutcan Ç. hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan bıçaklı kavga Sivas merkezde 23:00 civarında gerçekleşti. Tuzlugöl Mahallesi Plevne Caddesinde yaşanan olayda aralarında sorun olan Çağrı E. Ve Mustafa Ç. yürürken yolda Umutcan Y. İle karşılaştı.

Aralarında çıkan sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönerken Umutcan Y. Bıçaklanan taraf oldu. Kanından bıçaklanan Umutcan Y. Ağır yaralanırken 2 şüpheli kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve ambulans ekipleri geldi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesine acil olarak gönderilen Umutcan Y.’nin hayati tehlikeyi atlatamadığı açıklandı.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlatırken şüpheliler Çağrı E. Ve Mustafa Ç. kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.