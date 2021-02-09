Sivas'da test yaptıran yaşlı kadında mutasyonlu virüs şüphesi

Sivas’ın Doğanşar ilçesinde 63 yaşındaki yaşlı kadın koronavirüs testi yaptırmak için hastaneye gitti. Virüs belirtilerinin olduğunu ifade eden yaşlı kadına yapılan testin ardından mutasyonlu virüs şüphesi görüldü.

63 yaşındaki yaşlı kadın tedbirlerin alınmasının ardından ambulansla Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi’nde sevk edildi. Yaşlı kadının eşinin de test sonucunun pozitif çıktığı öğrenilirken, 3 binden az nüfusu olan Doğanşar ilçesinde mutasyonlu virüsün nasıl geldiği merak konusu oldu. İlçe Hıfzıssıhha ekipleri olayla ilgili araştırmaya başlatılacağını açıkladı.