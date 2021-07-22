Sivas Sarkışla’da otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı

’ınilçesinde F.A idaresindeki otomobil Kayseri Sivas kara yolu Baltalar Köyü mevkiinde tarlaya uçtu. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda gerçekleşenda otomobilde bulunan 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.