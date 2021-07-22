Sivas Sarkışla’da otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı

22 Temmuz 2021 Perşembe 17:03
Sivas
’ın Sarkışla
ilçesinde F.A idaresindeki otomobil Kayseri Sivas kara yolu Baltalar Köyü mevkiinde tarlaya uçtu. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda gerçekleşen kaza
da otomobilde bulunan 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Son Güncelleme: 22.07.2021 17:03
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