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Sivas Sarkışla’da otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı

Sivas’ın Sarkışla ilçesinde kaza meydana geldi. Korkunç kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

22 Temmuz 2021 Perşembe 17:03
Sivas Sarkışla’da otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı
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Sivas’ın Sarkışla ilçesinde F.A idaresindeki otomobil Kayseri Sivas kara yolu Baltalar Köyü mevkiinde tarlaya uçtu. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda gerçekleşen kazada otomobilde bulunan 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Son Güncelleme: 22.07.2021 17:03
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Anahtar Kelimeler:
KazaSarkışlaSivas
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