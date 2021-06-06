Site yüzme havuzları ne zaman açılacak? Sitelerde havuza girmek yasak mı?

Pandemi nedeni ile sitelerin içinde bulunan havuzları kullanmak için birtakım şartlar bulunuyor. Havuzun bulunduğu alana girerken ateş ölçümü yapılmalı ve ateşi 38 üstünde olanlar, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi şikayeti olan kişiler havuzları kullanamıyor. Aynı zamanda havuzlar belli aralıklar ile kullanılacak. Alınan bu tedbirler ile site havuzlarının ne zaman kullanılmaya başlanacağı ise merak ediliyor.

Site havuzları ne zaman kullanıma açılıyor?

Havuz suyunun klor seviyesi ile Ph değeri “Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik” te belirtilmiş olan seviyelere uygun olmalı, periyodik ölçümü yapılmayı ve kaydedilmelidir. Havuzlar mümkün olan en üst değer ile klorlanmalı.

Havuz alanlarının girişinde ateş ölçüm uygulaması yapılmalı. Ateşi 38 dereceden fazla olanlar, öksürüğü, burun akıntısı ve nefes darlığı gibi şikayetleri bulunan vatandaşların havuzları kullanmasına izin verilmez. Havuzların kapasitesi dört metrekareye 1 kişi olacak şekilde belirlenmeli. Havuz alanının içerisinde sosyal mesafe 1,5 m olmalı. Dinlenme koltukları ile şezlongların arasındaki mesafe minimum 1,5 m şeklinde olmalı.

Maske kullanmayanlar havuz alanı içerisinde bulunamaz. Site sakinleri ile orada çalışmakta olan herkes maske takmak zorunda. Virüs ile teması artıracağı için havuzda uzun süre kalınamaz.

Şezlonglarda kumaş minder kullanımı yasak. Yıkanır ya da silinir minderlerin kullanıldığı durumlarda misafir kullanımının bitmesi ile hemen temizlenmeli. Soyunma kabinleri kullanılırken sosyal mesafeye dikkat edilmeli. Her kullanım sonrasında kabinlerin temizliği yapılmalı.

Vatandaşların kendi plaj havlularını getirerek kullanmaları teşvik edilmeli. Gelirken kendi havlusunu getirmeyen vatandaşlara havlular poşet içerisinde ya da görevliler tarafından verilmeli. Havlu gibi ürünler minimum 60 derecede yıkanmalı.

Havuz içerisinde toplu aktivite, egzersiz, dalış dersleri gibi uygulamaların yapılması yasaktır.

Kafe ile restoran hizmetleri önceden sektör hakkında belirlenmiş kurallar doğrultusunda faaliyetlerine devam eder.

WC alanlarının kapıları otomatik kapı sisteminde olmalı. Böyle bir sistem bulunmuyorsa giriş kapı kolları devamlı olarak dezenfekte edilmeli.

Plajlarda uygulanacak kurallar

2 hafta içerisinde kullanıma açılacak olan havuzların kullanımıyla ilgili Sağlık Bakanlığı’nca kontrol sosyal hayat maddeleri yayınlandı. Bakanlığın yayınladığı maddeler şu şekilde;

Plaj yerlerinde uyulması gereken kurallar şunlardır: