İstanbul 14°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
'Yok artık' dedirten olay! T.C kimlik No'su ile test yaptırdılar
Son Dakika
'Yok artık' dedirten olay! T.C...
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında 2 işçi göçük altında kaldı
Son Dakika
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında...
Ankara'da inşaat alanında toprak kayması sonucu bir işçi hayatını kaybetti
Son Dakika
Ankara'da inşaat alanında toprak kayması...
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan iyi haber geldi
Son Dakika
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan...

Şişli'de iki grup arasında kavga çıktı: 1 ölü

İstanbul'un Şişli ilçesinde eğlenmek için bir araya gelen iki grup arasında kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada, bir kişi vurularak yaşamını yitirdi.

13 Aralık 2020 Pazar 19:44
Şişli'de iki grup arasında kavga çıktı: 1 ölü
Takip Et:

Şişli ilçesinde gece saat 02.30 sularında gerçekleşen olayda, bir apartmanın bodrum katında parti veren grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonucu iki tarafta birbirine silahla ateş açtı. Daha sonra evden ayrılarak taksiye binen bir kişiye, Selçuk Duna saldırdı.

Taksiye binen kişiye saldıran Duna’ya, aracın içerisindeki kişi ateş etti. Kanına isabet eden mermiyle kanlar içerisinde kalan Duna yere yığıldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıyı Şişli Etfal Hastanesi’ne kaldırdı. Kavgaya karışan 4’ü kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Selçuk Duna, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Duna’yı öldüren saldırganı arama çalışmaları devam ediyor.



Son Güncelleme: 13.12.2020 19:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
şişlişişli Etfal HastanesiSelçuk Durna
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ev sahibi ile kiracı kavgasında 2 polis ağır yaralandı
Ev sahibi ile kiracı kavgasında 2 polis ağır yaralandı
Husumetli olduğu komşusunun kulağını ısırarak kopardı
Husumetli olduğu komşusunun kulağını ısırarak kopardı
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında 2 işçi göçük altında kaldı
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında 2 işçi göçük altında kaldı
Serik'te sağanak yağış sonucu dere taştı çilek seralarını su bastı
Serik'te sağanak yağış sonucu dere taştı çilek seralarını su bastı
Ankara'da inşaat alanında toprak kayması sonucu bir işçi hayatını kaybetti
Ankara'da inşaat alanında toprak kayması sonucu bir işçi hayatını kaybetti
İstanbul Taksim Meydanı'ndaki onlarca araçlık polis konvoyunun nedeni belli oldu!
İstanbul Taksim Meydanı'ndaki onlarca araçlık polis konvoyunun nedeni belli oldu!

Popüler Haberler

Arıza dizisi Seda kimdir? Gerçek adı nedir? Eda Dunisa Şölenci hakkında bilgiler
Tövbeler Olsun dizisi Öpücük Enişte kimdir? Hasan Kaçan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Arıza dizisi Rasim kimdir? Uygar Özçelik yer aldığı dizi ve film yapımları
Maria ile Mustafa dizisi Eda karakteri kimdir? Canan Atalay'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Kefaret dizisi hangi diziden uyarlama?
Kefaret dizisi Sinan Başkomiser kimdir? Mert Fırat kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kefaret dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Maria ile Mustafa dizisi Eda karakterini kim canlandırıyor? Canan Atalay kimdir?
Arıza dizisindeki Burak karakteri kimdir?
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gaye Turgut Evin kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ankara Etlik şehir hastanesi ne zaman hizmete açılacak?
Öğretmenlerin 2019-2020 eğitim ödeneği ödemesi ne zaman yapılacak?
Emekli olduktan sonra sigortalı çalışanın maaşı kesilir mi?
Bankalar faiz oranlarında değişikliğe gitti! Uygun faiz oranlı kredi veren bankalar hangileri?
Football Manager 2021 hangi platformlarda satışta? FM 2021'in Türkiye satış fiyatları
Bir Başkadır dizisinde Ali Sadi Hoca Karakterine hayat veren oyuncumuz kimdir? (Settar Tanrıöğen)
İyi Aile Babası dizisi Mehmet Ali kimdir? Çağlar Çorumlu yer aldığı dizi ve film yapımları
Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katılan Leyla Feray kimdir? Gevher Hatun karakteri kimdir?
Kefaret dizisindeki Elif karakteri kimdir? Lavinya Ünlüer nereli, yaşı kaç?
Kefaret dizisi Can karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Göktan Oktay Göztepe kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisindeki Şehmuz karakteri kimdir? Şekip Taşpınar nereli, yaşı kaç?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.