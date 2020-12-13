Şişli'de iki grup arasında kavga çıktı: 1 ölü

Şişli ilçesinde gece saat 02.30 sularında gerçekleşen olayda, bir apartmanın bodrum katında parti veren grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonucu iki tarafta birbirine silahla ateş açtı. Daha sonra evden ayrılarak taksiye binen bir kişiye, Selçuk Duna saldırdı.

Taksiye binen kişiye saldıran Duna’ya, aracın içerisindeki kişi ateş etti. Kanına isabet eden mermiyle kanlar içerisinde kalan Duna yere yığıldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıyı Şişli Etfal Hastanesi’ne kaldırdı. Kavgaya karışan 4’ü kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Selçuk Duna, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Duna’yı öldüren saldırganı arama çalışmaları devam ediyor.