Şişli'de hareketli dakikalar! Polis merkezi önünde silahlı saldırı

Silahların patladığı hareketli dakikalar az önce İstanbul Şişli merkezde bulunan bir polis karakolunun önünde yaşandı.

2 KİŞİ YARALANDI

Şişli'de bulunan polis karakolunun önünden geçmekte olan iki kişi başka bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.Silahlı saldıran zanlı saldırıdan sonra polis tarafından olay yerinde kıskıvrak yakalanırken, kurşunların isabet ettiği iki kişiden biri başından, diğeri ise kanında yaralandı.

Olay yerine intikal eden 112 sağlık personeli ilk müdahaleden sonra yaralılara hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri karakolun önünü güvenlik çemberine alırken, olay yeri inceleme boş kovanlar üzerinde inceleme yaptı.

Polis silahlı saldırı ile ilgili olarak soruşturma başlattı.