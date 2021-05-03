Şırnak'ta terör örgütüne düzenlenen operasyonlar sonucunda 17 kişi gözaltına alındı!

Şınak emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PYD hain terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 17 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü açıklamalarda bulundu. Şınak İl Emniyet Müdürlüğü 26 Nisan – 2 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlediği operasyonlar sonucunda toplamda 17 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. yakalanan 17 kişiden 3’ü tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı ve 12 kişi serbest bırakıldı açıklamaları yapıldı.

İkna yöntemleri ile PKK/KCK terör örgütlerinde olan ve gözaltına alınan 6 kişiden 5’i ilgili birimlere sevk edilirken 1 kişinin gözaltı işlemlerinin devam edeceği açıklandı.