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Şırnak'ta kumarhaneye iş makinasıyla baskın! Kumar oynayan 1 kişi dondurucunun içinde bulundu!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde koronavirüs kurallarına uyulmadan ve yasak bir şekilde kumar oynatıldığı ihbarı alan polis ekipleri kumarhaneye iş makinasıyla girebildi. İçeriye giren polis ekipleri 1 kişinin dondurucuya saklanmış bir şekilde olduğunu görmelerinin ardından tam 27 kişiye 85 bin 80 TL ceza yazdı. Kumar oynatılan mekan ise mühürlendi.

25 Ocak 2021 Pazartesi 18:00
Şırnak'ta kumarhaneye iş makinasıyla baskın! Kumar oynayan 1 kişi dondurucunun içinde bulundu!
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Şınak'ta kumarhaneye iş makinasıyla baskın! Kumar oynayan 1 kişi dondurucunun içinde bulundu!

Şınak’ta koronavirüs tedbirlerinin devam etmesine rağmen oyun salonunda kumar oynandığı ihbarı alan polis ekipleri, oyun salonunun kapısını açamayınca iş makinasıyla pencereden içeri girebildiler. Baskın sırasında 1 kişinin dondurucunun iiçinde bulunan bir vatandaşla beraber tam 27 kişiye sosyal mesafe kurallarına uyulmamasından ve kaçak kumar oynatılmasından toplam da 85 bin 80 TL ceza yazıldı.

Şınak’ın Cizre ilçesine bağlı Yafes Mahallesi'nde, dün sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, oyun salonunda kumar oynatıldığı ihbarı, polis ekiplerini harekete geçirdi. Sokakta önlem alan ekipler, içeridekiler kapıyı açmayınca iş makinesiyle ikinci katın penceresinden oyun salonuna girdi.

27 Kişiye Tam Tamına 85 Bin 80 TL Ceza!

Kumar oynatılan olay yerinde bulunan 27 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için toplam 85 bin 80 TL cezai işlem uygulandı. Kumarhanede oyunlar için kullanılan malzemelere olay yerine gelen zabıta ekipleri tarafından el koyulurken, kumar oynatılan işletmeye de mühür vuruldu.



Son Güncelleme: 25.01.2021 18:00
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Şırnak Kumar BaskınıŞırnak Cizre Kumarhane Baskını
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