Şırnak'ta kumarhaneye iş makinasıyla baskın! Kumar oynayan 1 kişi dondurucunun içinde bulundu!

Şınak'ta kumarhaneye iş makinasıyla baskın! Kumar oynayan 1 kişi dondurucunun içinde bulundu!

Şınak’ta koronavirüs tedbirlerinin devam etmesine rağmen oyun salonunda kumar oynandığı ihbarı alan polis ekipleri, oyun salonunun kapısını açamayınca iş makinasıyla pencereden içeri girebildiler. Baskın sırasında 1 kişinin dondurucunun iiçinde bulunan bir vatandaşla beraber tam 27 kişiye sosyal mesafe kurallarına uyulmamasından ve kaçak kumar oynatılmasından toplam da 85 bin 80 TL ceza yazıldı.

Şınak’ın Cizre ilçesine bağlı Yafes Mahallesi'nde, dün sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, oyun salonunda kumar oynatıldığı ihbarı, polis ekiplerini harekete geçirdi. Sokakta önlem alan ekipler, içeridekiler kapıyı açmayınca iş makinesiyle ikinci katın penceresinden oyun salonuna girdi.

27 Kişiye Tam Tamına 85 Bin 80 TL Ceza!

Kumar oynatılan olay yerinde bulunan 27 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için toplam 85 bin 80 TL cezai işlem uygulandı. Kumarhanede oyunlar için kullanılan malzemelere olay yerine gelen zabıta ekipleri tarafından el koyulurken, kumar oynatılan işletmeye de mühür vuruldu.