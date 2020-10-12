Şırnak'ta kaçakçılara ağır darbe! 29 kişi gözaltına alındı

Şınak’ta güvenlik güçlerinin son 6 gün içerisinde gerçekleştirdiği uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Terör örgütlerinin finansman kaynaklarına darbe indirilmesi için 5-11 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 7.04 gram metamfetamin, 2.93 gram eroin, 2.80 gram bonzai, 9.5 kilogram kaçak tütün, 101 cep telefonu, 30 adet yan keski ve 1 uyuşturucu aparatına el konuldu.

Düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.