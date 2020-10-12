İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk büyük endişe yaşadı
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk...
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden...
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe saçlı halini takipçilerinin beğenisine sundu!
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe...
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah belanızı versin!
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah...

Şırnak'ta kaçakçılara ağır darbe! 29 kişi gözaltına alındı

Şırnak'ta güvenlik güçlerinin son 6 gün içerisinde kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonlarda yüksek miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu. 29 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 Ekim 2020 Pazartesi 18:19
Şırnak'ta kaçakçılara ağır darbe! 29 kişi gözaltına alındı
Takip Et:


Şınak’ta güvenlik güçlerinin son 6 gün içerisinde gerçekleştirdiği uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Terör örgütlerinin finansman kaynaklarına darbe indirilmesi için 5-11 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 7.04 gram metamfetamin, 2.93 gram eroin, 2.80 gram bonzai, 9.5 kilogram kaçak tütün, 101 cep telefonu, 30 adet yan keski ve 1 uyuşturucu aparatına el konuldu.

Düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Son Güncelleme: 12.10.2020 18:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaUyuşturucu Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da saç saça baş başa kavga etti
Antalya'da saç saça baş başa kavga etti
RTÜK Spotify ve FOXplay'e lisans başvurusu için süre tanıdı
RTÜK Spotify ve FOXplay'e lisans başvurusu için süre tanıdı
Deprem silsilesi devam ediyor! Muğla 4.0 ile sallandı
Deprem silsilesi devam ediyor! Muğla 4.0 ile sallandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şüpheli şahıs'ın üzerinden uyuşturucu çıktı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şüpheli şahıs'ın üzerinden uyuşturucu çıktı
Eskişehir'de zehir tacirlerine göz açtırılmadı! 2 şüpheli gözaltına alındı
Eskişehir'de zehir tacirlerine göz açtırılmadı! 2 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'da sigarasını yakmaya çalışan kişi kundakçı zannedildi! Ağır şekilde darp edildi
Hatay'da sigarasını yakmaya çalışan kişi kundakçı zannedildi! Ağır şekilde darp edildi

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor?
Çukur Azer öldü mü? Cihangir Ceylan diziden ayrılıyor mu?
Kadınlar için uzun düz saç modelleri 2020
Üniversite öğrencilerine burs veren üniversiteler
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman başlayacak?
İsmail Ege Şaşmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli?
Arnavutluk’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2020
Türk Telekom'dan 10 GB hediye internet kampanyası 12 Ekim 2020 Pazartesi
Kanada asgari ücret ne kadar? 2020 Kanada yaşam şartları nasıl?
Renault Clio modeli için dev kampanyasını duyurdu!
Serkan Korkmaz A Spor’dan neden ayrıldı, kovuldu mu? Yeni kanalı belli oldu mu?
A101 market 5 Eylül - 11 Eylül 2020 indirimli aktüel ürünler kataloğu
81 milyon cep telefonu abonesine ramazanda 1’er GB ücretsiz internet
Yeni Hayat dizisinin konusu nedir? Kanal D yeni dizisi Yeni Hayat'ın hikayesi
Üniversitelerin sosyal hizmet taban puanları ve başarı sıralaması
PTT kargo torba kapandı ne demektir?
İstenmeyen ve reklam sms iptali nasıl yapılır? 2020
Çalışan eşlerden hangisi asgari geçim indirimi alır, kimler asgari geçim indirimi alabilir?
T.C. kimlik no ile ile kredi notu sorgulama e-devlet 2020
Emanet dizisinde Zuhal karakterini Hilal Yıldız canlandırıyor
Başvuranlara Anında 20.000 TL

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.