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Şırnak'ta askeri araç devrildi: 11 yaralı

Dün akşam saatlerinde Bitlis’ten gelen acı haberden sonra Şırnak’ta da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Şırnak’ta askeri bir araç devrildi ve on askerimiz yaralandı.

05 Mart 2021 Cuma 11:36
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 11 yaralı
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Dün akşam saatlerinde Bitlis’ten tüm Türkiye’yi yasa boğan acı bir haber geldi. Bu habere göre Bitlis’in Tatvan ilçesinde bir askeri helikopter kaza geçirdi ve bu kaza sonucunda 11 vatan evladımız şehit olarak ebediyete göç etti. Bu kazadan iki askerimiz yaralı olarak kurtuldu. Bu haberin hemen ardından Şınak’ta da yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Yoğun yağış sonrasında kaygan yolda kontrolden çıkan askeri bir araç devrilerek kazaya sebep oldu. Bu kaza sırasında toplamda Araçta bulunan on askerimiz yaralı olarak kurtuldu. Olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılara acil bir şekilde Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu yapılan açıklamalar sonucunda öğrenildi. Bütün askerlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



Son Güncelleme: 05.03.2021 11:36
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Anahtar Kelimeler:
ŞırnakAskerKaza
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