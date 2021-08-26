Şırnak’ta asker ziyaretinden dönen aileyi taşıyan hafif ticari araç uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

’den Mardin’e asker ziyareti için gittiği öğrenilen 5 kişilik ailenin bulunduğu hafif ticari araç virajı alamayıp uçurumdan düştü. Şınak’ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli Köyü mevkiinde bulunan 80 metrelik uçurumda yuvarlanan araçtaki 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Uçurumdan yuvarlanan araç kullanılamaz hale gelirken kazayı gören köylüler yardıma koştu. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk etti. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.