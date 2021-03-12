İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Şırdancı Bedo kimdir, nerededir? Twitter Şırdancı Bedo Yalnız Değildir paylaşımları ile çalkalanıyor!

Koronavirüs tedbirlerinin esnetilmesi ile birlikte kafe ve lokantalar açıldı ve yavaş yavaş müşterilerini toplamaya başladı. Kebabın memleketi Adana'da ise yaşanan olay bir anda sosyal medya platformu twitterda en çok paylaşılan konu olmayı başardı. Yaşanan olay neydi? İşte detaylar.

12 Mart 2021 Cuma 23:18
Şırdancı Bedo kimdir, nerededir? Twitter Şırdancı Bedo Yalnız Değildir paylaşımları ile çalkalanıyor!
Takip Et:

Salgın nedeniyle işlerine ara vermek zorunda kalan ve vaka sayılarının düşmesiyle birlikte tedbirlerin esnetilmesi lokantaların açılmasının önünü açtı. Lokanta lezzetlerine hasret kalan vatandaşlarımız müdavimi oldukları lokantalar akın etmeye başladı.

Adana'da ünlü olan ve vatandaşlar tarafından çok sevilen Şırdancı Bedo isimli lokanta sosyal medyada bir anda en çok konuşulan konu oldu ve trend topic listesine girdi.  

11 Mart Perşembe gecesi polis Adana'da virüs tedbirleri kapsamında denetime çıktı ve ünlü restauranta ceza yazmak istedi. Bu arada sürtüşme başladı ve arbade yaşandı. Lokanta da bulunan müşteriler de cezayı lokantaya değil kendilerine yazılmasını istedi. Sosyal medyada ise şırdancı bedo yalnız değildir has tag ile paylaşımlar yaparak seslerini duyurmaya başladılar. Şırdancı Bedo kısa süre içerisinde gündem oldu. 

 



Son Güncelleme: 12.03.2021 23:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Adanaşırdancı Bedo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Ramazan ayı ilk sahur ne zaman yapılacak? Ramazan ayı ne zaman başlayacak?
2021 Ramazan ayı ilk sahur ne zaman yapılacak? Ramazan ayı ne zaman başlayacak?
Mutasyonlu virüs için yeni önlemler alınacak!
Mutasyonlu virüs için yeni önlemler alınacak!
Mağarada birlikte olan çiftte baskın yapıp tehditle tecavüz etmek istediler! Magandalar mağarada genç kızı böyle tehdit etti
Mağarada birlikte olan çiftte baskın yapıp tehditle tecavüz etmek istediler! Magandalar mağarada genç kızı böyle tehdit etti
Çanakkale Zaferi kaçıncı yıldönümü, ne zaman kutlanacak? 2021 Çanakkale Zaferi tarihi
Çanakkale Zaferi kaçıncı yıldönümü, ne zaman kutlanacak? 2021 Çanakkale Zaferi tarihi
Bursa TIR kazası : 20 aracı biçti Ölü ve yaralılar var
Bursa TIR kazası : 20 aracı biçti Ölü ve yaralılar var
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklamada bulunacak : Yeni ekonomi paketi geliyor...
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklamada bulunacak : Yeni ekonomi paketi geliyor...

Popüler Haberler

Sihirli Annem dizisinde Ceren karakterini Cemre Demircan canlandırıyor
13 Mart 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri?
2021 Ramazan ayı ilk sahur ne zaman yapılacak? Ramazan ayı ne zaman başlayacak?
Turkcell GNCYTNK nedir, Genç Yetenek başvuru nasıl yapılır?
15 Temmuz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? 15 Temmuz filmi çekim yerleri
Altın ne kadar oldu? 13 Mart 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 13 Mart 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 13 Mart 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim aktüel indirim kataloğu 13 Mart 2021 Cumartesi ürünleri
Güncel gümüş fiyatları 13 Mart 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 13 Mart 2021 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Rüyada para alma görmek ne demektir? Rüyada para alma görmek anlamı, tabiri nedir?
6199 Nitelik kodu nedir, neyi ifade ediyor? 6199 nitelik kodu özel şartı nedir?
Vakıfbank 6 Ay ödemesiz 10.000 TL temel ihtiyaç kredisi
İbo Show final mi yapıyor?
Adem Bozkurt kimdir? Müge Anlı Adem Bozkurt bulundu mu, cinayet şüphelileri kimler?
Dar bölge ve daraltılmış bölge seçim sistemi nedir?
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 13 Mart 2021 Cumartesi
13 Mart 2021 Cumartesi Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 13 Mart 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kağıttan Hayatlar Tahsin Baba kimdir? Gerçek adı nedir? Turgay Tanülkü hakkında bilgiler
Doya Doya Moda All Star yarışmacıları kimler?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.