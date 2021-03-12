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Şırdancı Bedo kimdir, nerdedir? Twitter Şırdancı Bedo Yalnız Değildir paylaşımları ile çalkalanıyor!

Koronavirüs tedbirlerinin esnetilmesi ile birlikte kafe ve lokantalar açıldı ve yavaş yavaş müşterilerini toplamaya başladı. Kebabın memleketi Adana'da ise yaşanan olay bir anda sosyal medya platformu twitterda en çok paylaşılan konu olmayı başardı. Yaşanan olay neydi? İşte detaylar.

12 Mart 2021 Cuma 23:13
Şırdancı Bedo kimdir, nerdedir? Twitter Şırdancı Bedo Yalnız Değildir paylaşımları ile çalkalanıyor!
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Salgın nedeniyle işlerine ara vermek zorunda kalan ve vaka sayılarının düşmesiyle birlikte tedbirlerin esnetilmesi lokantaların açılmasının önünü açtı. Lokanta lezzetlerine hasret kalan vatandaşlarımız müdavimi oldukları lokantalar akın etmeye başladı.

Adana'da ünlü olan ve vatandaşlar tarafından çok sevilen Şırdancı Bedo isimli lokanta sosyal medyada bir anda en çok konuşulan konu oldu ve trend topic listesine girdi.  

11 Mart Perşembe gecesi polis Adana'da virüs tedbirleri kapsamında denetime çıktı ve ünlü restauranta ceza yazmak istedi. Bu arada sürtüşme başladı ve arbade yaşandı. Lokanta da bulunan müşteriler de cezayı lokantaya değil kendilerine yazılmasını istedi. Sosyal medyada ise şırdancı bedo yalnız değildir has tag ile paylaşımlar yaparak seslerini duyurmaya başladılar. Şırdancı Bedo kısa süre içerisinde gündem oldu. 

 



Son Güncelleme: 12.03.2021 23:13
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Anahtar Kelimeler:
Adanaşırdancı Bedo
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