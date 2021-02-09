İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!

Sıra kendisine gelmedi diye doktora orakla saldırdı

Hastanede sıranın kendisine gelmemesinde şikayet eden bir hasta, kadın doktorun odasına daldı. Sakladığı orakla saldırdığı doktoru yaraladı.

09 Şubat 2021 Salı 18:13
Sıra kendisine gelmedi diye doktora orakla saldırdı
Takip Et:

Rize’de bir hasta, doktora korkunç bir şekilde saldırdı. 42 yaşındaki A.K., uzun bir süre boyunca sıranın kendisine bir türlü gelmemesine sinirlendi. Psikiyatri servisindeki sırasının gelmesini bekleyen A.K., daha fazla dayanamadı ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Puşuroğlu’nın odasına bir anda girdi.

 

A.K., hastaneye gizlice soktuğu be kıyafetinin içerisine sakladığı orakla Puşuroğlu’na darbeler savurdu. Puşuroğlu’nun dizinde ve baldırında kesikler meydana geldi. Doktorun tedavisi acil serviste yapıldı. Polis ekipleri arandı ve A.K. gözaltına alınmak üzere karakola götürüldü. Karakoldaki işlemleri halledilen A.K.’nin adliyeye sevki yapıldı. Ev hapsine çarptırılan A.K.’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.



Son Güncelleme: 09.02.2021 18:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RizeMeltem PuşuroğluOrak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kocaeli'ne şiddetli fırtına uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kocaeli'ne şiddetli fırtına uyarısı!
Afyonkarahisar'da kaçak silah ticareti yaptığı iddia edilen şahıs yakalandı!
Afyonkarahisar'da kaçak silah ticareti yaptığı iddia edilen şahıs yakalandı!
Zonguldak'da yoldan çıkıp yan yatan otomobilde iki kişi yaralandı
Zonguldak'da yoldan çıkıp yan yatan otomobilde iki kişi yaralandı
Hırsız, levye ile girdiği dükkandan 18 bin TL'lik mal çaldı!
Hırsız, levye ile girdiği dükkandan 18 bin TL'lik mal çaldı!
Antalya'da iki aracın feci kazası sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti!
Antalya'da iki aracın feci kazası sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti!
Tüm tutuklama kararları reddedildi
Tüm tutuklama kararları reddedildi

Popüler Haberler

Zehirli Çiçekler konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
6199 nitelik kodu nedir? Personel alımı 6199 nitelik kodu özel şart anlamı
Survivor İlayda dedesi kim? İlayda'nın dedesinin adı ve fotoğrafı
Yaralı Kalbim dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Erol Bulut istifa etti mi, Başakşehir maçı sonrası Erol Bulut istifa söylentilerine ne cevap verdi?
Türkan Hanımın Konağı dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Yavuz dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Survivor 2021 5. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? Survivor SMS sıralaması nasıl oluştu?
Süt parası başvurusu nasıl yapılır? 2021 Süt parası nereden alınır?
10 Şubat 2021 Çarşamba evde bakım parası yatan iller güncel listesi
HAKMAR'da Çalışma koşulları ve Saatleri Kaçla Kaç Arasında?
KYK yurt başvuruları nasıl yapılır? Yurt başvurusu için hangi belgeler gerekli?
KYK Kredi borcu sorgulaması nasıl yapılır? Toplam Kyk kredi borcu sorgulama işlemleri
Grip aşısında öncelik kimlerde olacak? Grip aşısı ne zaman gelecek?
Korona virüs 31 şehir sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Yasak ne zaman bitecek?
Altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Findeks notumu nasıl öğrenebilirim? 2021 Ücretsiz findeks sorgulama nasıl yapılır?
Atv canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizi çekim seti hangi ilde?
Kanal 7 canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Galatasaray Alanyaspor Türkiye kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Kupası GS maçı muhtemel 11'leri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.