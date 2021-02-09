Sıra kendisine gelmedi diye doktora orakla saldırdı

Rize’de bir hasta, doktora korkunç bir şekilde saldırdı. 42 yaşındaki A.K., uzun bir süre boyunca sıranın kendisine bir türlü gelmemesine sinirlendi. Psikiyatri servisindeki sırasının gelmesini bekleyen A.K., daha fazla dayanamadı ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Puşuroğlu’nın odasına bir anda girdi.

A.K., hastaneye gizlice soktuğu be kıyafetinin içerisine sakladığı orakla Puşuroğlu’na darbeler savurdu. Puşuroğlu’nun dizinde ve baldırında kesikler meydana geldi. Doktorun tedavisi acil serviste yapıldı. Polis ekipleri arandı ve A.K. gözaltına alınmak üzere karakola götürüldü. Karakoldaki işlemleri halledilen A.K.’nin adliyeye sevki yapıldı. Ev hapsine çarptırılan A.K.’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

