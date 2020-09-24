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Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı!

Sinop'ta karayolunda gerçekleşen trafik kazasında 1 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıya 112 ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken yaralanan vatandaş Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

24 Eylül 2020 Perşembe 21:29
Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı!
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Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç duran araca çarptı. Çarpma sonucunda 1 kişi yaralanırken yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay, Sinop – Ayancık karayolunun 10. Kilometresinde yaşandı. Olayı görenlerin anlattıklarına göre, F.K. isimli kişinin kullandığı 25 AAS 335 plakalı araç kavşağı kaçırınca ani fren yaptı. Aracın arkasından gelen F.N.Y’nin kullandığı 55 ADD 08 plakalı hafif ticari araç ise ani fren sonrasında arkadan vurdu.


Araçlar çarpmanın etkisi ile şarampole uçarken otomobil sürücüsü F.K. yaralandı. Olay yerine çağırılan polis ve ambulans ekipleri incelemeler sonrasında yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. F.K. ilk müdahale sonrasında Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.



Son Güncelleme: 24.09.2020 21:29
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Anahtar Kelimeler:
SinopTrafik Kazası1 Yaralı
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