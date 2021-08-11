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Sinop’ta sağanak yağış: Ev ve iş yerleri sular altında kaldı

Sinop’ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezi ile Türkeli ve Ayancık ilçelerinde sağanak yağış nedeniyle sel ve su baskını meydana geldi. Bazı ev ve iş yerlerinin su altında kaldığı görüldü.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 15:13
Sinop’ta sağanak yağış: Ev ve iş yerleri sular altında kaldı
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Sinop’ta sağanak yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerleri sular altına kaldı. Özellikle kent merkezi ve Türkeli ile Ayancık ilçelerinde çok sayıda binayı su bastı. Ayrıca bazı bölgelerde küçük çaplı heyelanlar gerçekleşti.

Belediye personeli yağıştan olumsuz etkilenen bölgelerde çalışmalara başladı. Yetkililer kent genelinde sağanak yağışın etkili olacağını duyururken vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı. Bölgede bugün ve yarın sağanak yağış devam edecek.


Son Güncelleme: 11.08.2021 15:13
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Anahtar Kelimeler:
Su BaskınSelSinop
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