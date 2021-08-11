Sinop’ta sağanak yağış: Ev ve iş yerleri sular altında kaldı

Sinop’ta sağanak yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerleri sular altına kaldı. Özellikle kent merkezi ve Türkeli ile Ayancık ilçelerinde çok sayıda binayı su bastı. Ayrıca bazı bölgelerde küçük çaplı heyelanlar gerçekleşti.

Belediye personeli yağıştan olumsuz etkilenen bölgelerde çalışmalara başladı. Yetkililer kent genelinde sağanak yağışın etkili olacağını duyururken vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı. Bölgede bugün ve yarın sağanak yağış devam edecek.