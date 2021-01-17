Sinop'ta balıkçıların ağına takılan cismin deniz mayını olduğu tespit edildi

Sinop’a bağlı Türkeli ilçesinin Güzelkent köyünde limanda bir deniz mayını balıkçı ağlarına takıldı. İncelemeler sonucunda mayının bir ton ağırlığında olduğu tespit edildi.

Sinop’ta limanda balıkçılıkla uğraşan kişilerin ağına ağır bir cisim takıldı. Ağına bir cisimin takıldığını fark eden balıkçı mayın olduğunu öğrendiği cismi şamandıra sanarak çöpün kenarına bıraktı. Cismi gören kişiler jandarmaya haber verdi ve jandarmalar tarafından yapılan araştırmalar sonucunda denizden çıkarılan cismin Ruslara ait yapılmış bir deniz mayını olduğu tespit edildi.

Heraldı Liman’ından 4 mil açıkta çıkarılan bir ton ağırlığındaki deniz mayınının hangi yıla ait olduğu konusundaki araştırmalar sürerken, balıkçılar güvenlik amacı ile teknelerinden tahliye edildi.