Sinir krizi geçiren genç kadın apartmandan atlamaya kalkınca komşusu kurtardı

İzmir Bayraklı ’da gerçekleşen olayda sinirlerine hâkim olamayıp kriz çıkaran bir kadın apartmanın 5. Katından aşağıya atlayarak intihar etmeye çalışınca alt kat komşusu tarafından kurtarıldı.

İzmir Bayraklı İlçesinde dün gece meydana gelen olayda iddiaya göre, adı bilinmeyen bir kadın erkek arkadaşının evindeyken sebebi bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladılar. Tartışmanın artmasıyla genç kadın çığlıklar atarak cama çıkarak 5. kattan aşağıya atlamaya kalkıştı. Seslerden cama çıkan komşulardan Şeref Günay (26), 4. Kattaki daireye giderek camdan atlamaya kalkışan kadını ayaklarından tutarak içeri doğru çekti.Çevre sakinlerinin ihbarı ile aranan Polis yaptığı soruşturma neticesinde tarafların birbirinden şikayetçi olmaması sebebiyle ifadeler alındı.

Kurtarıldıktan sonra yeniden atlamak istemiş

Olayı anlatan tanıklar kadının kurtarıldıktan sonra bağırıp çağırıp saldırdığı sonra yeniden aşağıya atlamak istediğini belirttiler. Kadına engel olmaya çalıştıklarını kadının saldırgan tavırlarının devam ettiği ve yine balkona çıkıp atlamaya bu un üzerine cam ve kapıları kilitleyerek kadının sakinleşmesinin beklediklerini belittiler.

Yaşanan bu tüm olaylar vatandaşlar tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi. Kadının atlamaya çalıştığı anlar ve komşunun kadını içeri alışı kaydedildi.

