Sinema, tiyatro ve konser alanlarında PCR testi zorunluluğu!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamaları son hızıyla devam ederken, bir kaç haftadır yükselişe geçen vaka sayılarına karşılık bir takım kısıtlamalar getirildi. Bunlardan biri de kalabalık kapalı mekanlara girişlerde aşı yaptırmayan vatandaşlara zorunlu tutulacak olan PCR testi.
Başkan Erdoğan ayrıca, bu etkinliklerin girişleri haricinde de uçak ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarıyla seyahat edecek olan vatandaşlar için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alınacak.
Son Güncelleme: 20.08.2021 11:03