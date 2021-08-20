Sinema, tiyatro ve konser alanlarında PCR testi zorunluluğu!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamaları son hızıyla devam ederken, bir kaç haftadır yükselişe geçen vaka sayılarına karşılık bir takım kısıtlamalar getirildi. Bunlardan biri de kalabalık kapalı mekanlara girişlerde aşı yaptırmayan vatandaşlara zorunlu tutulacak olan PCR testi.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde düzenlenen Kabine Toplantısı'nda salgınla mücadele kapsamında bir takım yeni tedbirler alındı. Toplantı sonrası kamuoyuna alınan kararlara ilişkin bir açıklama yapan Başkan Erdoğan, salgınla mücadelede henüz aşısını olmamış kişilerinvegibi kalabalık alanlara girebilmeleri için bundan sonra PCR testi uygulanmasıyla ilgili bir zorunluluk getirildi.

Başkan Erdoğan ayrıca, bu etkinliklerin girişleri haricinde de uçak ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarıyla seyahat edecek olan vatandaşlar için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alınacak.