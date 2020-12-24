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Silivri-Çerkezköy yolunda kaza: 5 kişi ağır yaralandı

Silivri-Çerkezköy yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç yol kenarında bulunan tarlaya düştü. Olay sonrasında araçta bulunan beş kişi ağır yaralanırken yaralılardan birisinin küçük bir bebek olduğu öğrenildi.

24 Aralık 2020 Perşembe 00:25
Silivri-Çerkezköy yolunda kaza: 5 kişi ağır yaralandı
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Silivri-Çerkezköy yolunda henüz bilinmeyen bir sebeple meydana gelen kazada beş kişi ağır yaralandı. Akşam saatlerinde meydana gelen kazada  34 BTT 554 plakalı aracın sürücüsü aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun yan tarafında bulunan tarlaya düştü. Kazada yaralanan kişilerden birinin 3 aylık bir bebek olduğu öğrenildi.

Hurdaya dönen aracın içinden çıkarılan sürücü ve dört yolcu ağır yaralı olarak kurtarıldı. Araçta bulunan beş kişi ağır yaralanırken isimleri O.S., D.S., B.K., N.T. ve  İ.H.K. olduğu öğrenilen biri küçük bebek beş kişi çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumu ciddiyetini korurken kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



Son Güncelleme: 24.12.2020 00:25
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Anahtar Kelimeler:
KazaSilivriçerkezköy
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