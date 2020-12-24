Silivri-Çerkezköy yolunda kaza: 5 kişi ağır yaralandı

Silivri-Çerkezköy yolunda henüz bilinmeyen bir sebeple meydana gelen kazada beş kişi ağır yaralandı. Akşam saatlerinde meydana gelen kazada 34 BTT 554 plakalı aracın sürücüsü aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun yan tarafında bulunan tarlaya düştü. Kazada yaralanan kişilerden birinin 3 aylık bir bebek olduğu öğrenildi.

Hurdaya dönen aracın içinden çıkarılan sürücü ve dört yolcu ağır yaralı olarak kurtarıldı. Araçta bulunan beş kişi ağır yaralanırken isimleri O.S., D.S., B.K., N.T. ve İ.H.K. olduğu öğrenilen biri küçük bebek beş kişi çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumu ciddiyetini korurken kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.