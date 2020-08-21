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Silah kaçakçılığı baskınına giden polis karşısına çıkanları görünce şok oldu

İstanbul'da silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir kişiye baskın düzenleyen polisler silahlar yanında birçok alımı satımı izne tabi olan tropik hayvan ile karşılaştı.

21 Ağustos 2020 Cuma 13:25
Silah kaçakçılığı baskınına giden polis karşısına çıkanları görünce şok oldu
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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin kendi atölyesinde izinsiz silah üretimi gerçekleştirdiğini ve bu silahları sattığı ihbarı alması üzerine H.Ç. isimi kişinin atölyesin baskın düzenledi.

2 farklı adrese düzenlenen baskın ile çok sayıda silah malzemesi ele geçirilirken 3 av tüfeği.70 mermi,14,süngü,1 kuru sıkı ,5 şarjör,1 laze fabrikası ele geçirildi.


 

Silivri’deki baskında ev bahçesinde şaşkınlık yaratan bir durum ile karşılaşıldı. CİTES kapsamında alınıp satılması izne tabi olan sayıca fazla Puma, iguana, tavus kuşu, deve kuşu, rakun, flamingo ve savannah kedisi ile karşılaşıldı.Tüm hayvanlara polis tarafından el konuldu.

 

Emniyete götürülen şahıs ifadesi alındıktan sonra adli şartlı serbest bırakıldı.



Son Güncelleme: 21.08.2020 13:25
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulSilah Kaçakçılığı
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