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Siirt'te yoğun kar yağışı nedeni ile mahsur kalan çobanlar kurtarıldı

Siirt'e bağlı Şirvan ilçesine bağlı bir köyde koyunlarını otlatan çobanlar kar yağışı sebebi ile mahsur kaldılar. Kaymakamlık tarafından yürütülen çalışma ile dört çoban ve 1000 koyun kurtarılarak köylerine bırakıldı.

21 Ocak 2021 Perşembe 01:45
Siirt'te yoğun kar yağışı nedeni ile mahsur kalan çobanlar kurtarıldı
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Siirt Şirvan ilçesine bağlı Ormanlı Köyü’nde yoğun kar yağışı sebebi ile köyde koyunlarını otlatan dört çoban karda mahsur kaldı. 

Çobanların 1000 koyunu ile kardan dolayı mahsur kalması üzerine bölgenin kaymakamı çobanların kurtarılması yönünde talimat verdi. Kaymakam Recep Hasar ve İl Özel İdaresi çalışması ile köylerde mahsur kalan dört çoban ve 1000 koyun kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sonucunda yirmi üç köye ve üç mezraya ulaşılarak buraya giden yollar da açıldı. Köylere giden yolların kapanmış olması nedeni ile yürütülen çalışmalar ile köylere giden yollar açıldı ve kurtarılan çobanlar ve koyunlar köylerine ulaştırıldı.

Konuyla ilgili İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, kar yağışı nedeni ile pek çok köyün yolunun kapandığını ancak yapılan çalışmalarla yolların açıldığını duyurdu.



Son Güncelleme: 21.01.2021 01:45
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Anahtar Kelimeler:
SiirtçobanMahsur
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