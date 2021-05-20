Siirt’te yangın paniğe sebep oldu

’inndende gece saatlerinde paniğe sebep olan birmeydana geldi. 4 katlı bir binanın 1. katında başlayan yangın, büyüyerek yayılmaya başladı. Yangını kısa süre içerisinde fark etmeyi başaran ev sahibinin itfaiye ekiplerine ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, uzun süre yürütülen söndürme çabalarının ardından yangını kontrol altına almayı başardı. Yangın sırasında herhangi bir can kaybı söz konusu olmadı fakat yangının çıktığı dairede büyük bir hasar mevcut. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.