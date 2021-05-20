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Siirt’te yangın paniğe sebep oldu

Siirt’in kent merkezinde gece saatlerinde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi.

20 Mayıs 2021 Perşembe 13:10
Siirt’te yangın paniğe sebep oldu
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Siirt’in kent merkezinde Tillo Caddesinde gece saatlerinde paniğe sebep olan bir yangın meydana geldi. 4 katlı bir binanın 1. katında başlayan yangın, büyüyerek yayılmaya başladı. Yangını kısa süre içerisinde fark etmeyi başaran ev sahibinin itfaiye ekiplerine ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, uzun süre yürütülen söndürme çabalarının ardından yangını kontrol altına almayı başardı. Yangın sırasında herhangi bir can kaybı söz konusu olmadı fakat yangının çıktığı dairede büyük bir hasar mevcut. Yangının sebebi henüz belirlenemedi. 


Son Güncelleme: 20.05.2021 13:10
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Anahtar Kelimeler:
SiirtKent MerkeziTillo CaddesiYangın
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