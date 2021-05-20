Siirt’te yangın paniğe sebep oldu

20 Mayıs 2021 Perşembe 13:10
Siirt
’in kent merkezi
nde Tillo Caddesi
nde gece saatlerinde paniğe sebep olan bir yangın
meydana geldi. 4 katlı bir binanın 1. katında başlayan yangın, büyüyerek yayılmaya başladı. Yangını kısa süre içerisinde fark etmeyi başaran ev sahibinin itfaiye ekiplerine ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, uzun süre yürütülen söndürme çabalarının ardından yangını kontrol altına almayı başardı. Yangın sırasında herhangi bir can kaybı söz konusu olmadı fakat yangının çıktığı dairede büyük bir hasar mevcut. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.
Son Güncelleme: 20.05.2021 13:10
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