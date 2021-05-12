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Siirt’te hareket halinde olan kamyon alev aldı!

Siirt’te içerisinde maden yüklü olan bir kamyonet hareket halindeyken alev aldı. Yangın sonucu araç ağır hasar aldı, sürücü son anda kurtuldu.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 22:03
Siirt’te hareket halinde olan kamyon alev aldı!
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Siirt’te öğlen saatlerinde Kurtalan karayolu Baykan yol ayrımı arasında hareket etmekte olan bir kamyon aniden alev aldı. İçerisinde maden bulunan kamyon hareket etmekteyken lastiklerinin alev almasıyla alevler hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Durumu fark eden kamyon sürücüsü, vaktinde dorseyi ayırmayı başararak tehlikeden kurtuldu. Yangını yaralanmadan atlatmayı başaran sürücü ardından itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla beraber yangın kontrol altına alındı, yangının ise arabanın lastiklerinden çıktığı belirlendi.


Son Güncelleme: 12.05.2021 22:03
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Anahtar Kelimeler:
SiirtYangınKamyon Alev Aldı
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