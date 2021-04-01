Sigarayı bırakmak için kullanılan ilaçlar ücretsiz temin edilecek

Sigarayı bırakmak isteyenlere müjde! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan bir kararla sigarayı bırakma tedavisi alan kişilere sayısı 500 bini geçmemesi şartı ile ilaçlarının temin edileceği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'nın temin edeceği ilaçların verilebilmesi için hastaların herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığının da gözetilmeyeceği bildirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararının 4736 sayılı Kanun'da yer alan 1. maddesinin 1. fıkrası hükmüne muaf tutulacak kişilerin tespitine dair kararda sigarayı bırakmak için tedaviye başlayan hastaların sosyal güvenceleri olup olmadığına bakmadan Sağlık Bakanlığı'nın 1'inci, 2'inci ve 3'üncü basamak sağlık kuruluşlarına vereceği 'Nikotin Replasman Preparat' ile 'Bupropion HCI' ve 'Vareniklin' içerikli tüm ilaçlardan eğitim birimlerinin vasıtasıyla ücretsiz olarak faydalanacaklar.