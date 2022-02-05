Sigarayı bırakma tedavisi alanlara devletten müjde! Sigara bırakma ilaçları ücretsiz verilecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile sigarayı bırakma tedavisi olan hastalara, sayıları 500 bini geçmemek şartıyla herhangi bir sosyal güvencesi bulunup bulunmadığına bakılmadan Sağlık Bakanlığı tarafından temini sağlanacak olan ilaçlardan ücretsiz olarak yararlanma imkanı sağlandı.

Sigara bırakma tedavisi alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek!

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 4736 sayılı Kanun’un birinci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair karar yürürlüğe konuldu. Bundan dolayı, sigarayı bırakmak için tedavi görenler, sayıları 500 bin geçmemek şartı ile ve herhangi bir sosyal güvenceye sahip olup olmadıklarına bakılmadan, Sağlık Bakanlı tarafından temin edilerek, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtımları yapılacak olan Nikotin Replasman Preparatları ile Bupropion HCI ve Vareniklin içeriğine sahip ilaçların tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla ücretsiz olarak yararlanabilecekler.