Sigaraya zam geldi mi, zammı yapıldı? 31 Mart 2021 güncel zamlı sigara fiyatları

1 Nisan 2021 günü yayınlanan Resmi Gazete ile bazı sigaraların fiyatlarında değişikliğe gidildi. ÖTV ve maktu vergilerinde yapılan değişiklikler sonucunda bazı sigara markalarında zam uygulandı. Peki güncel sigara fiyatları ne oldu?

1 Nisan 2021 yeni zamlı sigara fiyatları:

Kent Dark Blue: 15.00 TL

Kent Dark Blue Long: 15.00 TL

Kent Switch: 15.00 TL

Kent Blue: 16.00 TL

Kent Grey: 16.00 TL

Kent White: 16.00 TL

Rothmans: (Tüm ürünler) 14.50 TL

Tekel 2000: (Tüm ürünler) 14.50 TL

Tekel 2001: (Tüm ürünler) 14.50 TL

Viceroy: (Tüm ürünler) 15.00 TL

Pall Mall: (Tüm ürünler) 15.00 TL

Samsun: (Tüm ürünler) 15.00 TL

Maltepe: (Tüm ürünler) 15.00 TL