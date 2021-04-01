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Sigaraya zam geldi mi, zammı yapıldı? 31 Mart 2021 güncel zamlı sigara fiyatları

1 Nisan günü yayınlanan T.C Resmi Gazete kararı ile sigara fiyatlarına zam geldi. ÖTV vergisinde yapılan düzenleme ile bazı markaların fiyatları yükseldi. Peki güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

01 Nisan 2021 Perşembe 14:20
Sigaraya zam geldi mi, zammı yapıldı? 31 Mart 2021 güncel zamlı sigara fiyatları
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1 Nisan 2021 günü yayınlanan Resmi Gazete ile bazı sigaraların fiyatlarında değişikliğe gidildi. ÖTV ve maktu vergilerinde yapılan değişiklikler sonucunda bazı sigara markalarında zam uygulandı. Peki güncel sigara fiyatları ne oldu?

1 Nisan 2021 yeni zamlı sigara fiyatları:

Kent Dark Blue: 15.00 TL

Kent Dark Blue Long: 15.00 TL

Kent Switch:  15.00 TL

Kent Blue: 16.00 TL

Kent Grey: 16.00 TL

Kent White: 16.00 TL

Rothmans: (Tüm ürünler) 14.50 TL

Tekel 2000: (Tüm ürünler)  14.50 TL

Tekel 2001: (Tüm ürünler)  14.50 TL

Viceroy: (Tüm ürünler)  15.00 TL

Pall Mall: (Tüm ürünler)  15.00 TL

Samsun: (Tüm ürünler)  15.00 TL

Maltepe: (Tüm ürünler)  15.00 TL



Son Güncelleme: 01.04.2021 14:20
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Anahtar Kelimeler:
SigaraZam
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