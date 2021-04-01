Sigaraya zam geldi mi, zammı yapıldı? 31 Mart 2021 güncel zamlı sigara fiyatları

1 Nisan 2021 günü yayınlanan Resmi Gazete ile bazı sigaraların fiyatlarında değişikliğe gidildi. ÖTV ve maktu vergilerinde yapılan değişiklikler sonucunda bazı sigara markalarında zam uygulandı. Peki güncel sigara fiyatları ne oldu?
1 Nisan 2021 yeni zamlı sigara fiyatları:
Kent Dark Blue: 15.00 TL
Kent Dark Blue Long: 15.00 TL
Kent Switch: 15.00 TL
Kent Blue: 16.00 TL
Kent Grey: 16.00 TL
Rothmans: (Tüm ürünler) 14.50 TL
Tekel 2000: (Tüm ürünler) 14.50 TL
Tekel 2001: (Tüm ürünler) 14.50 TL
Viceroy: (Tüm ürünler) 15.00 TL
Pall Mall: (Tüm ürünler) 15.00 TL
Samsun: (Tüm ürünler) 15.00 TL
Maltepe: (Tüm ürünler) 15.00 TL
Son Güncelleme: 01.04.2021 14:20