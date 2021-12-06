Sigaraya 5 lira zammı geliyor? Tiryakilerin keyfini kaçıran zam açıklaması..

Her yılın başlarında diğer ürünlerde olduğu gibi sigarada da ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenleniyor. Düzenlenen vergi oranları sonrası da ise sigaranın yeni satış fiyatları belirleniyor.

Yeni düzenlenmenin tamamlanması sonrasında sigara şirketlerinin üst üste zam kararı alması beklenirken geçtiğimiz günlerde, Philip Morris grubunda yer alan bazı sigaralara 5 lira gibi bir zam yapıldığı iddiaları sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

SİGARAYA 5 LİRA ZAM

Sosyal medya hesaplarında yapılan bazı paylaşımlarda dolaşımla elden ele ulaştırılan sahte fiyat listesinde, 15,5 liraya satılan sigaranın 20,5 liraya, 19 liraya satışı yapılan sigaranın ise 24 liraya yükseldiği görülüyor.

YALAN HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ!

Sigara tiryakilerini isyan ettiren fiyat listesiyle ilgili Tekel Bayileri Platformu Özgür Aybaş, bir paylaşım yaptı ve gerçek çok kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Aybaş paylaşımında şuan ortalıkta dolaşan zamlı haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirterek mesajında sigaraya 3 lira gibi bir zam yapılırsa şaşırmayacağını ifade etti.