Sigara'da vergi ayarı! ÖTV indirimi yapılan sigarada fiyatlar düşecek mi?

Bazı ürünlerde uygulanacak olan Özel Tüketim vergisi (ÖTV) oranlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan sayısında yer aldı. Yayımlanan karar göre sigara ile bazı tütün ürünlerinde asgari maktu vergi tutarında bir değişiklik yapılmazken alınan ÖTV oranlarında indirime gidildi. Buna göre; 3 Temmuz 2020 tarihinde açıklanan asgari maktu vergi tutarı 0.4883 TL olarak aynı kalırken maktu vergi tutarı da 0.42 TL olarak sabitlendi.

2021'in ilk 6 ayı için yeniden değerleme alanına alınan sigarada ve tütün ürünlerinde aynı dönemde yüzde 67 olarak belirlenen ÖTV oranı ise yüzde 63'e düşürüldü.

Vergi oranlarında yapılan değişiklikle beraber sigarada vergi oranlarının nispi olarak düşürülmesi sektör içerisinde olası fiyat artışının önüne geçeceği ve bu durumunda enflasyonda olumlu etki yaratacağı değerlendirildi.