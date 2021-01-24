Sigara parası yüzünden annesine bıçakla saldıran genç araya giren kardeşini öldürdü!

Denizli'ye bağlı Pamukkale ilçesinde aile içi cinayet işlendi. Annesi Sıdıka Şafak’tan sigara parası isteyen 26 yaşındaki Volkan Şafak, istediği parayı alamayınca annesini bıçakla kovalamaya başladı. O sırada annesini korumak isteyen küçük kardeş Yasin Şafak (23) ağabeyi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yasin Şafak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Korkunç olay bugün sabah saat 09.00 sularında meydana geldi. İlçeye bağlı Güzelköy Mahallesinde meydana gelen olayda iddialara göre psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Volkan Şafak, annesinde sigara parası istedi. Anne Sıdıka Şafak ise oğlunun bu isteğini reddederek istediği parayı vermedi.

Annesinin para vermemesi üzerine öfkelenen Volkan Şafak, mutfaktan ekmek bıçağını alarak annesine saldırmaya çalıştı. Can havliyle kaçan annesini kovalayan Volkan Şafak'ı, o sırada araya giren kardeşi Yasin Şafak sakinleştirmeye çalıştı. Kardeşiyle kavgaya başlayan Volkan Şafak, kardeşiyle yaşadığı arbedede elindeki bıçakla kardeşini kanında bıçakladı. Yasin Şafak kanlar içinde yere yığılırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı halde yerde yatan Yasin Şafak ambulansa alınarak ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Yasin Şafak, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken kardeşinin ölümüne neden olan Volkan Şafak polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili polis soruşturması başlatıldı.