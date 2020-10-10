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Sıfır araç alev aldı, kadın doktor ve eşi ölümden son anda kurtuldu

Denizli'de meydana gelen olayda Çiğdem Martin Şeker ve eşi Birtan Şeker isimli doktorlar yolda seyir halindeyken 6 ay evvel sıfır aldıkları araçları aniden yandı. Doktor çift canlarını zor kurtardı.

10 Ekim 2020 Cumartesi 01:09
Sıfır araç alev aldı, kadın doktor ve eşi ölümden son anda kurtuldu
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Doktor çiftin içinde bulundukları aracı yolda seyir halindeyken aniden kendi kendine yandı.


Gelen bilgiye göre Denizli Pamukkale üniversitesinde doktor olarak görev yapan Şeker çifti , 6 ay önce sıfır olarak satın aldıkları özel araçlarıyla seyahat ederken, aniden araçtan alevler yükseldi. Hiç bir uyarı ve ikaz vermeyen araç ile yoluna devam eden  Çiğdem Martin Şeker ve eşi Birtan Şeker, yoldaki diğer araçların uyarıları karşısında yangını fark eden çift şans eseri aracın kendilerini aracın dışına attı. Çevredeki diğer araçlardan yangın söndürme tüpleriyle koşan vatandaşların yardımlarıyla söndürüren araç, kullanılmaz hale geldi.

Doktor çift maddi hasarlarının karşılanması için kasko şirketine ve mahkemeye başvuru yaptı

Hiçbir ikaz vermeyen araçtaki yangını ancak içeriden çıktıktan sonra gördüklerini anlatan Çiğdem Martin Şeker, “Bizim önümüze kıran sürücünün ikazı sonucu araçtan indiğimizde şoför kısmından altından dumanlar çıkıyordu. Tüm çabalara rağmen yangın aracın tamamını sardı. Elimizde sadece yanmayan tampon kaldı. Son model bir aracın hiçbir hata uyarısı vermemesi çok düşündürücü. En küçük teker basıncı veya açık kapı durumlarda bile ikaz ışığı yanıyor ancak hata ikaz durumunda devreye giren kilidin de bu nedenle çalışmaması belki de bizim canımızı kurtardı. Çok şükür ucuz atlattık ama firmaların bu gibi durumları göz önünde bulundurarak araçlardan acil çıkış için kit koymaları daha uygun olur” şeklinde konuştu.



Son Güncelleme: 10.10.2020 01:09
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Anahtar Kelimeler:
Denizli YangımYanan Araç
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