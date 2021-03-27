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Siber saldırıya maruz kakan Yemeksepeti'nde kullanıcı verileri açıklaması!

Türkiye’nin en çok kullanıcısına sahip yemek sipariş portallarından Yemek Sepeti tarafından yapılan bir açıklamada siber saldırıya maruz kaldıkları bildirildi. Kullanıcı verilerinin çalındığına dair kamuoyuna yazılı bir açıklama yapan şirket, kullanıcıların hangi verilerinin çalındığını ve kredi kartı bilgilerinin güvende olup olup olmadığı hakkında detaylı bilgiler verdi.

27 Mart 2021 Cumartesi 21:59
Siber saldırıya maruz kakan Yemeksepeti'nde kullanıcı verileri açıklaması!
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Türkiye genelinde çevrimiçi yemek sipariş portalı olarak faaliyette bulunan Yemeksepeti siber saldırıya uğradığını duyurdu. Yapılan siber saldırı sonrası kamuoyuna yazılı açıklama sunan şirket, kullanıcıların bazı bilgilerinin sistemden alındığını bildirdi.

Yemek Sepeti'ne ait resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada 25.03.2021 (yani 2 gün önce) siteye siber korsanlar tarafından bir saldırı gerçekleştirildiğinin tespit edildiği ve sitede güvenlik ihlali yaşandığı belirtildi. Veri tabanında bulunan bilgilerinin bir kısmının saldırı sırasında alındığını ifade eden şirket, müşterilere ait kredi kartları bilgilerinin 'MasterCard' altyapısında saklandığını ve Yemek Sepeti veri tabanlarının dışında güvenli olarak saklandığını bildirdi.

Sistemde kayıtlı olan müşteri hesaplarına 3. taraf kişilerinin giriş yapmalarının mümkün olmadığı yönünde yapılana açıklamada konu ile ilgili detaylı bilgilerin 'Kişisel Verileri Koruma Kurulu ile birlikte 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildiği ifade edildi.

İŞTE YEMEKSEPETİ'NİN RESMİ KAMUOYU AÇIKLAMASI VE "SİBER SALDIRIDA ALINAN MÜŞTERİ BİLGİLERİ" 



Son Güncelleme: 27.03.2021 21:59
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