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Show TV' de bir dizinin Van için dağ başı demesi tepkileri topladı

Show TV ekranlarında yayınlanan Arıza dizisinde Van için dağ başı kelimelerinin kullanması Vanlıları kızdırdı. Konuya ilişkin sosyal medyada diziye pek çok tepki geldi. Show TV'den konuyla ilgili özür bekleniyor.

14 Eylül 2020 Pazartesi 18:44
Show TV' de bir dizinin Van için dağ başı demesi tepkileri topladı
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Show TV ekranlarında yayınlanan Arıza dizisinde Van şehri hakkında dağın başı ifadelerinin kullanılması izleyenleri kızdırdı. Sosyal medya üzerinden diziye tepkiler çoğalırken, Twitter üzerinden Show TV’nin özür dilemesini isteyen bir hastag açıldı.

Van için dağ başı ifadelerinin kullanılması üzerinde Twitter’da #ÖzürDileShowTV etiketi oluşturuldu. Binlerce tweetin atıldığı hastaga pek çok isim de destek verdi.


Dizide Van için dağ başı denilen sahne ise şöyle:

VİDEO

VİDEO

https://www.tivitrend.com/upload/2020-09/uNtIt-OfW8xPe2P_-1600092168.mp4



Son Güncelleme: 14.09.2020 18:44
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Anahtar Kelimeler:
DağbaşıShowTV
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