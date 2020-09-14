Show TV' de bir dizinin Van için dağ başı demesi tepkileri topladı

Show TV ekranlarında yayınlanan Arıza dizisinde Van şehri hakkında dağın başı ifadelerinin kullanılması izleyenleri kızdırdı. Sosyal medya üzerinden diziye tepkiler çoğalırken, Twitter üzerinden Show TV’nin özür dilemesini isteyen bir hastag açıldı.

Van için dağ başı ifadelerinin kullanılması üzerinde Twitter’da #ÖzürDileShowTV etiketi oluşturuldu. Binlerce tweetin atıldığı hastaga pek çok isim de destek verdi.

Dizide Van için dağ başı denilen sahne ise şöyle:

VİDEO

VİDEO

https://www.tivitrend.com/upload/2020-09/uNtIt-OfW8xPe2P_-1600092168.mp4