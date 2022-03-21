SGK’dan Milyonları İlgilendiren Müjdeli Haber Geldi! Şimdi Hemen Başvurun 3984TL Hibe Desteği Alın! Karşılıksız Para Desteği Nasıl Başvurulur?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başlatılan hibe destekleri tüm hızıyla devam ediyor. Karşılıksız para desteği adı altında vatandaşlara ayda 3.984TL hibe ödemeleri gerçekleştiriliyor. Peki hibe desteğinden nasıl faydalanılabilir? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

SGK tarafından yapılan açıklamalar neticesinde milyonlarca vatandaşı bekleyen müjdeli haberler geldi. Buna göre ise ayda 3984TL ödeme yapılacak. Karşılıksız para desteği başvuruları ise E-devlet üzerinden alınıyor. Vatandaşlar ise başvuru ekranını bulamazken, nereden başvuracaklarını araştırmaktadır. Karşılıksız para desteği e-devlet başvuru ekranı ise haberimizin devamında yer alıyor.

KADIN İŞVERENLERE MÜJDE!

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kadın işverenleri desteklemek ve rekabet ortamında güçlü hale taşımak adı altında Avrupa Birliği destekli “Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi” projesi adı altında “Women-Up” ödemeler gerçekleştirilecek.

Women Up projesi için ise başvurular SGK tarafından alınmaya başlandı. Bu durum karşılığında ise tüm kadın girişimcilere 3.984TL tutarında bir hibe ödemesi gerçekleştirilecek. Ödemeler ise 20 ay boyunca kesintisiz bir şekilde işverenlere yapılacak.

4000 KADIN DESTEKTEN FAYDALANABİLECEK!

Kadın istihdamının desteklenmesi adı altında başlatılan bu Avrupa Birliği destekli proje için Türkiye’den 4000 kadın hibe ödemesi alabilecek. İşverenler mali destekten faydalanma imkanı bulurken bu dönemlerde ise işletmelerine adeta can suyu olacak bu proje başvuruları e-devlet üzerinden alınıyor.

KADIN İSTİHDAMI HİBE ÖDEMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Hibe ödemelerine başvuracak kişinin cinsiyeti kadın olmalıdır. Ortaklı işletmeler için ise bu durumlarda iki ortak kadının işletmede yer alması gerekmektedir.

Yapılacak hibe ödemeleri için kadın işverenlerin 05.03.2022 tarihinden sonra işletme açmış olması gerekmektedir.

Proje uygulama illeri için ise Ankara, İstanbul, Samsun, Aydın, Denizli, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta faaliyet göstermeleri gerekmektedir.

Kadın işverenlerin ticaret oda kaydı olması gereklidir

Bir iş yeri için başvuru yapılmaktadır

SGK borçlarına ait prim borçları asgari ücret tutarını geçmemelidir

65 yaşından küçük kadın olması gerekmektedir

Aylık almıyor olması gerekmektedir

WOMEN UP PROJE BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIYOR?

Ön başvuru işlemleri için ise kayıt yapılacak alan sadece e-devlettir. E-devlet şifresi henüz almadıysanız PTT üzerinden hızlı bir şekilde alabilirsiniz.

Kesin kayıt işlemleri için ise projenin uygulanacağı iller de yer alan SGK il müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecektir.

Mali destek uygulaması için proje illerinde yer alan faydalanabilecek işletme sayıları ise şu şekilde..