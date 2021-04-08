SGK'dan flaş değişiklik! İşten çıkarmaya yönelik kullanılan Kod-29'da düzenlemeye gidildi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından alınan bir kararla işte çıkarmalara yönelik fesih anlaşmaları arasında yer alan ve içeriğinde ahlak ile birlikte iyi niyet kuralları ihlal edilmeyi içeren Kod-29 maddesini SGK'ya bildirimlerinde bir takım belirsizliklere neden olmasından dolayı her biri için ayrı kodlar belirleyerek değişikliğe gitti.

Söz konusu değişikliğe istinaden SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs pandemisinin istihdamda yarattığı etkilerinden dolayı çalışanların haklarının korunması için geçtiğimiz yıl Nisan ayında işverenlere fesih kısıtlaması uygulaması getirildiği, İş Kanunu maddeleri arasında yer alan Kod-29 başlığını altındaki ahlak ve iyi niyet kuralları ihlali hallerinin iş feshi kısıtlaması arasında sayıldığı hatırlatıldı.

Görevi kasten ihmal, mazeretsiz işi aksatma, cinsel taciz gibi maddelerin yanı sıra hırsızlık ve madde kullanımı gibi durumları içeren iş feshinde çalışanın işten ayrılma işlemleri SGK'ya '29 no'lu kod' işlenerek yapıldığı belirtildi.

İŞ FESHİ YASAĞINA YENİ DÜZENLEME

Birbirlerinden farklı olarak işlenmesi gerekli iş feshi nedenlerinin hepsinin aynı kod (Kod-29) ile SGK'ya bildirildiği ve bu durumun çalışanların hayatında bir takım belirsizliklere neden olduğunun görülmesi üzerine genelge düzenlemesine gidildiği ve bu kurallara uymayan kişiler için ayrı ayrı kodlar belirlendiği bildirildi. Böylelikle çalışanların iş feshinde birbirinden farklı sebepler oluşması halinde SGK'ya geçerli bildirim kodlarının eklenerek iş akdinin sona erdiğinin bildirileceği ve kişiler üzerinde bırakacağı olası sorunların önüne geçileceği aktarıldı.