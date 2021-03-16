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SGK'da yer alan 5 hizmet daha e-Devlet'e yükleniyor

Vatandaşların günlük yaşantısını oldukça kolaylaştıran e-Devlet sistemine SGK bünyesinde yer alan 5 hizmetin daha ekleneceği duyuruldu. Söz konusu gelişmeyi ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk aktardı.

16 Mart 2021 Salı 19:39
SGK'da yer alan 5 hizmet daha e-Devlet'e yükleniyor
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, özellikle koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere istinaden vatandaşların günlük yaşamlarında işlerini oldukça fazla kolaylaştıran e-Devlet sistemine getirilen yenilikler hakkında bilgiler verdi. Bakan Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde olan 5 hizmetin daha e-Devlet sistemine dahil edildiği ve bu işlemlerinde artık e-devlet'ten yapılacağını bildirdi.

Pandemi süreci boyunca vatandaşlara evlerinden çıkmadan kendilerine hizmet sunma gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Bakan Selçuk, bu kapsamda SGK'ye ait tüm hizmetlerin artık e-Devlet üzerinden vermek istediklerini belirtti. e-devler uygulaması ile medikal marketlerden teminlerin, işitme cihazı merkeziyle birlikte eczane aracılığıyla alınan tüm medikal malzemelerin listesinin artık e-devlet'ten sorgulanabileceğini aktaran Bakan Selçuk, hasta alt bezinde tıbbi sarf malzemeye kadar bunların kullanımına ilişkin raporlarında ayrıca bir uygulama içerisinde olacağını söyledi.

e-Devlet platformu içerisinde SGK'ye ait toplam 154 ayrı uygulama olduğunu ifade eden Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, gelen yeni hizmetler içerisinde ayrıca 4a, 4b ve 506 Sayılı Kanuna tabi sigortalı ve hak sahiplerinin hizmetlerini birleştirme yönünde bir başvuru yapabilecekleri bir uygulamanın da olduğunu belirterek bu sayede iş yeriyle ilgili elinde tescil belgesi olmayan ilgililerin de artık e-Devlet sistemi üzerinden 'borcu yoktur' ve 'iş yeri kaydı yoktur' gibi belgelerini temin edebileceklerini bildirdi.



Son Güncelleme: 16.03.2021 19:39
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Anahtar Kelimeler:
E DevletSGK5 HizmetZehra Zümrüt Selçuk
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