SGK işten çıkış Kod 29 kodu nedir?

Koronavirüs döneminde istihdamın olumsuz etkilenmemesi için işten çıkarılmak mevzusu zorlaştırılmıştı. Gene de çeşitli sebeplerle işten çıkarmalar gerçekleşmekteydi. Bu işten çıkarmalar SGK’da çıkış kodlarıyla ifade edilmektedir. Son yapılan düzenleme ile bu çıkış kodlarına bir düzenleme yapıldı.
İşten çıkarma yasağı 16 Nisan 2020 tarihinde getirilmişti. İş kanununda bulunan bazı durumlardan işten çıkarma yasağından muaf tutuluyordu. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan kişiler işten çıkarılabiliyordu. Bu işten çıkarma , Kod 29 ile adlandırılmaktadır. Bu kodun tutarsız kullanımı sonucu konuya yeni bir düzenleme geldi.
Ahlak ve iyi niyet kuralları için ayrı ayrı kodlar belirlendi. Bu farklı farklı kodlandırma ile bu usülsüzlüğün önüne geçildi.
Sgk işten çıkarılma kodları
1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
8- Emeklilik (yaşlılık) veye toptan ödeme nedeniyle
9- Malulen emeklilik nedeniyle
10- Ölüm
11- İş kazası sonucu ölüm
12- Askerlik
13- Kadın işçinin evlenmesi
14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
15- Toplu işçi çıkarma
16- Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17- İşyerinin kapanması
18- İşin sona ermesi
20- Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
21- Statü değişikliği
22- Diğer nedenler
23- İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih
26- Disiplin Kurulu kararı ile Fesih
27- İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28- İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
30- Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullan Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
32- 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile feshi
33- Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
37- KHK ile kamu görevinden çıkarma
38- Doğum Nedeniyle İşten Ayrılma
39- 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş
40- 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış
41- Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler: SGK tarafından değişik gerekçeler nedeniyle işten ayrılışları re’sen düzenlenenler için seçilecek koddur.