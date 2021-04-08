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SGK'dan flaş değişiklik! İşten çıkarmaya yönelik kullanılan Kod-29'da düzenlemeye gidildi
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SGK işten çıkış Kod 29 kodu nedir?

Koronavirüs süresinde işten çıkarılmalar yasaklanmıştı .İşten çıkarılmalar 16 Nisan 2020 tarihinde başlayan yasaklarda bazı istisnalar bulunmaktadır. Bu istisnalar bazen usulsüzce kullanılmaktadır. Yapılan son düzenleme ile bu usulsüzlüğün önüne geçilmek hedeflenmektedir. İşte Kod 29 ile ilgili detaylar...

08 Nisan 2021 Perşembe 22:10
SGK işten çıkış Kod 29 kodu nedir?
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Koronavirüs döneminde istihdamın olumsuz etkilenmemesi için işten çıkarılmak mevzusu zorlaştırılmıştı. Gene de çeşitli sebeplerle işten çıkarmalar gerçekleşmekteydi. Bu işten çıkarmalar SGK’da çıkış kodlarıyla ifade edilmektedir. Son yapılan düzenleme ile bu çıkış kodlarına bir düzenleme yapıldı.

İşten çıkarma yasağı 16 Nisan 2020 tarihinde getirilmişti. İş kanununda bulunan bazı durumlardan işten çıkarma yasağından muaf tutuluyordu. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan kişiler işten çıkarılabiliyordu. Bu işten çıkarma , Kod 29 ile adlandırılmaktadır. Bu kodun tutarsız kullanımı sonucu konuya yeni bir düzenleme geldi.

Ahlak ve iyi niyet kuralları için ayrı ayrı kodlar belirlendi. Bu farklı farklı kodlandırma ile bu usülsüzlüğün önüne geçildi.

Sgk işten çıkarılma kodları

1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi

2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi

3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)

4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi

5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi

8- Emeklilik (yaşlılık) veye toptan ödeme nedeniyle

9- Malulen emeklilik nedeniyle

10- Ölüm

11- İş kazası sonucu ölüm

12- Askerlik

13- Kadın işçinin evlenmesi

14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması

15- Toplu işçi çıkarma

16- Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli

17- İşyerinin kapanması

18- İşin sona ermesi

19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

20- Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

21- Statü değişikliği

22- Diğer nedenler

23- İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih

24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih

25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih

26- Disiplin Kurulu kararı ile Fesih

27- İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih

28- İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih

29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

30- Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullan Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih

32- 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile feshi

33- Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi

34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

37- KHK ile kamu görevinden çıkarma

38- Doğum Nedeniyle İşten Ayrılma

39- 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş

40- 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış

41- Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler: SGK tarafından değişik gerekçeler nedeniyle işten ayrılışları re’sen düzenlenenler için seçilecek koddur.



Son Güncelleme: 08.04.2021 22:10
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Anahtar Kelimeler:
Kod 29SGK İşten Çıkarma
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