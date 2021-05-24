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Seyir halinde olan kamyonette yangın meydana geldi

Adıyaman'a bağlı Besni ilçesinde gitmekte olan kamyonette elektriksel bir sıkıntı nedeniyle yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeni ile kamyonet kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 02:50
Seyir halinde olan kamyonette yangın meydana geldi
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Adıyaman’a bağlı Besni ilçesinde seyir halinde olan kamyonette elektrik tesisatı nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeni ile kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Olay Adıyaman’a bağlı Besni ilçesi Yenikent ‘te meydana geldi. Cumali Aktaş’ın kullandığı 01 BLP 18 plakalı Ford araç seyir halinde gitmekte iken yanmaya başladı. Elektrik tesisatı nedeni ile çıktığı tahmin edilen yangın kısa zamanda büyüyerek aracı etkisi altına aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta çıkan yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeni ile kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığı yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Son Güncelleme: 24.05.2021 02:50
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Anahtar Kelimeler:
YangınKamyonet
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