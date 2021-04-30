İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
BioNtech aşısında iki doz için süre değişti
BioNtech aşısında iki doz için...

Seyahat izin belgesi istenmeyecek kişilerin listesi genelge ile 81 ile gönderildi!

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan bir genelgeyle seyahat izin belgesi istenmeyen kişilerin listesi 81 il Valiliğine gönderildi. İşte; izin belgesiyle ilgili ek genelgenin detayları..

30 Nisan 2021 Cuma 20:34
Seyahat izin belgesi istenmeyecek kişilerin listesi genelge ile 81 ile gönderildi!
Takip Et:

Tam kapanma süreci içerisinde seyahat edecek vatandaşların ibraz etmek zorunda olduğu izin belgeleri hakkında ek bir genelge düzenlendi. İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği ek genelge 81 İl Valiliğine 'Seyahat İzin Belgesi' konulu başlıkla gönderilirken, kimlerden izin belgesi istenmeyeceğine dair detaylar belirtildi.

Hazırlanan genelge kapsamında; zorunlu olarak kamu alanında bir görev ifa edecek olan kamu görevlileri ile birlikte profesyonel spor müsabakalarına katılacak olan yurt içinde veya yurt dışına düzenlenecek müsabaka/kamplara katılması değerlendirilen federasyonlar tarafından elinde belge olan milli sporcuların, kulüp yöneticilerinin ve hakem gözlemci gibi diğer görevlilerin yapacakları her türlü şehirlerarası seyahat çerçevesinde kimlik kartlarını yada görev belgelerini denetimlerinde ibraz etmeleri yeterli olacak.

Toplu ulaşım araçları ile birlikte yapılacak olan seyahatlerde ulaşım faaliyeti gösteren tüm işletme veya firmaların bu hususta kontrollerin sağlanacağının belirtildiği genelgede yanlarında kimlik kartı ve görev belgeleri bulunan söz konusu kişilerin toplu ulaşım araçlarında seyahat etmeleri kabul edilecek.

Genelge çerçevesinde güvenlik güçleri ve kolluk kuvvetleri yürüttükleri denetimlerse belirlenen şartları taşıyan kamu görevlilerin ve sporcu, yönetici gibi kişilerde yapacakları seyahatlerde kendilerinden izin belgesi isteyemeyecekler.

 




Son Güncelleme: 30.04.2021 20:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Seyahat Izin BelgesiIzin Belgesi Istenmeyen KişilerSeyahat Belgesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sputnik V aşısı Türkiye'de nerede üretilecek? Sputnik V aşısı hangi tesiste üretilecek?
Sputnik V aşısı Türkiye'de nerede üretilecek? Sputnik V aşısı hangi tesiste üretilecek?
Mehmet Arzık twitter'da neden gündem oldu? Mehmet Arzık olayı ne, tutuklandı mı?
Mehmet Arzık twitter'da neden gündem oldu? Mehmet Arzık olayı ne, tutuklandı mı?
Tam kapanmada AVM'ler açık mı?
Tam kapanmada AVM'ler açık mı?
Yılmaz Erdoğan'ın korku dolu anları. Erdoğan'ı tehdit eden şahıs kim?
Yılmaz Erdoğan'ın korku dolu anları. Erdoğan'ı tehdit eden şahıs kim?
e-devlet ile seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat izin belgesi şartları nelerdir?
e-devlet ile seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat izin belgesi şartları nelerdir?
Alkol satış yasağı var mı? Yasak süresince içki satışı yapan yerler var mı?
Alkol satış yasağı var mı? Yasak süresince içki satışı yapan yerler var mı?

Popüler Haberler

Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı?
Emanet 170. bölüm izle 30 Nisan Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Beşiktaş ne zaman şampiyonluğunu ilan edebilir? 8 Mayısısta şampiyon olabilir mi?
Emanet 171. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 3 Mayısıs Pazartesi Kanal 7
Dolmuşlar çalışıyor mu? Yasakta dolmuşlar çalışmaya devam ediyor mu?
Kuruyemişçiler ve tekel bayileri çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?
Sons of The Forest ne zaman çıkacak, çıkış tarihi belli oldu mu?
SnowRunner ne zaman çıkacak? Steam SnowRunner çıkış tarihi
Devletten esnafa 30-75 bin TL faizsiz 3 yıl ertelemeli kredi destek paketi şartları nedir?
Kırmızı Oda Şehrazat kimdir? Gerçek adı nedir? Melisa Aslı Pamuk hakkında bilgiler
2020 AÖİHL ve MAÖL’den AÖL 3. Dönem kayıt yenilemeleri başladı
30 Nisan - BİM aktüel kataloğu yayınlandı
AÖL 3. dönem kayıt yenileme nasıl yapılır? 2021 Açık lise kayıt yenileme ve online ödeme ekranı
Gelinim Mutfakta Gönül ve kayınvalidesi Yüksel kimdir? Yeni yarışmacılar Gönül ve Yüksel hakkında bilgiler
Findeks ücretsiz banka kredi notu sorgulama nasıl yapılır? Findeks notu kaç olmalı?
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Star TV canlı izle – 30 Nisan 2021 Cuma tek parça Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni son bölüm izle
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim dizi çekim yerleri
e-Devlet çalışma izin belgesi başvuru ve çıktı alma linki
Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu? 2021 Abonelik ücretleri
Kırmızı Oda dizisi Çaycı Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.