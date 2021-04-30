Seyahat izin belgesi istenmeyecek kişilerin listesi genelge ile 81 ile gönderildi!

Tam kapanma süreci içerisinde seyahat edecek vatandaşların ibraz etmek zorunda olduğu izin belgeleri hakkında ek bir genelge düzenlendi. İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği ek genelge 81 İl Valiliğine 'Seyahat İzin Belgesi' konulu başlıkla gönderilirken, kimlerden izin belgesi istenmeyeceğine dair detaylar belirtildi.

Hazırlanan genelge kapsamında; zorunlu olarak kamu alanında bir görev ifa edecek olan kamu görevlileri ile birlikte profesyonel spor müsabakalarına katılacak olan yurt içinde veya yurt dışına düzenlenecek müsabaka/kamplara katılması değerlendirilen federasyonlar tarafından elinde belge olan milli sporcuların, kulüp yöneticilerinin ve hakem gözlemci gibi diğer görevlilerin yapacakları her türlü şehirlerarası seyahat çerçevesinde kimlik kartlarını yada görev belgelerini denetimlerinde ibraz etmeleri yeterli olacak.

Toplu ulaşım araçları ile birlikte yapılacak olan seyahatlerde ulaşım faaliyeti gösteren tüm işletme veya firmaların bu hususta kontrollerin sağlanacağının belirtildiği genelgede yanlarında kimlik kartı ve görev belgeleri bulunan söz konusu kişilerin toplu ulaşım araçlarında seyahat etmeleri kabul edilecek.

Genelge çerçevesinde güvenlik güçleri ve kolluk kuvvetleri yürüttükleri denetimlerse belirlenen şartları taşıyan kamu görevlilerin ve sporcu, yönetici gibi kişilerde yapacakları seyahatlerde kendilerinden izin belgesi isteyemeyecekler.