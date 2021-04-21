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Sevindiren haber! Kısa çalışma ödeneği uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile tüm sektörlerde geçerli olacak şekilde , nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam edileceği bildirildi.

21 Nisan 2021 Çarşamba 18:31
Sevindiren haber! Kısa çalışma ödeneği uzatıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile  Turizm Haftası sebebiyle toplanan turizm sektörü temsilcileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiler. Turizm sektörünün temsilcileri ile gerçekleştirilen  danışma toplantısının  ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda turizm sektörünün sorunlarını, beklentilerini  ve isteklerini gözden geçirdiklerini söyleyerek Turizm sektörünün kazanımlarını nasıl daha ileri götürebileceklerini ,geliştirebileceklerini konuştuklarını ve fikir alışverişi yaptıklarını anlattı.Yapılan toplantının sonderece verimli olduğu kaydedildi.

Yapılan görüşmede kısa çalışma ödeneği uygulamasına ilişkin de  bir müjde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. Açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan  gerçekleştirdikleri toplantıda sektör temsilcilerinin taleplerini aldıklarını ve  doğrultuda tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam edilmesini kararlaştırdıklarını belirtti. Ayrıca, turizm sektöründe mayıs sonu sona erecek olan KDV indirimlerinin süresinin uzatılacağı ve süre olarak haziran sonuna kadar devam etmesinin faydalı  olacağını değerlendirdiklerini  söylyerek bu yönde karar alındığı belirtildi.

Öte yandan kısa çalışma ödeneğinin uzatılması zorlu geçen şu zamanlarda sektöre iyi gelirken bir çok çalışan için de müjde oldu.




Son Güncelleme: 21.04.2021 18:31
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Anahtar Kelimeler:
Kısa çalışma ödeneğiUzatıldı
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