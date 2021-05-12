Sevgilisi kiloları yüzünden beğenmeyince 6 ayda 212 kilo verdi!

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaşayan Akın Türkoğlu, 7 yaşından itibaren hızlı kilo aldığını açıkladı. Kilo almasını durduramayan Türkoğlu 15 yılın sonunda 396 kiloya ulaştığını söyledi. Hayatında bulunan 8 yıllık kız arkadaşı ise kiloları sebebi ile kızlarının Türkoğlu ile evlenmesini istemedi.





Türkoğlu ise kız arkadaşının mezuniyet töreninde takım elbise giyebilmek için kilo vermeye karar verdi. Sıkı diyet yapan Akın Türkoğlu her gün 25 kilometre yürüdüğüne değindi.



Azmi ve çabası ise 6 ayda 212 kilo verdi!

Diyet ve spor ile 6 ayda 212 kilo veren Akın Türkoğlu, 84 kiloya kadar düştüğü açıklandı. Kız arkadaşı ile ayrılan Türkoğlu, vücudundaki yağ sarkmalarından kaynaklı sıkıntı çektiğini sürekli korse giydiğini söyledi. Yağ sarkmaları yüzünden düzenli iş bulamadığına değinen Türkoğlu yardım istediğini açıkladı.





Çorba diyeti yapan Türkoğlu, yeniden hayata dönmek için ameliyat olması gerektiğine değindi. Türkoğlu “"Şu an 80 kiloya kadar düştüm. Sadece yürüyerek ve yemek yemeği keserek çorba diyeti yaparak bunu başardım. Ancak zayıfladıktan sonra daha büyük bir problemle karşılaştım.” dedi.

Sarkmalarının kendisine engel olduğuna değinen Türkoğlu maddi durumu yetersizliğinden kaynaklı ameliyat olamadığını söyledi. Sarkmaları için destek bekleyen Türkoğlu tekrar hayata bağlanmak istediğini söyledi.