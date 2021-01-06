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Seslerini çizdikleri resimlerle duyuran kardeşlerden son dakika haberi: Anne ve üvey baba tahliye edildi

Antalya’nın Finike ilçesinde yaşanan olayda kız çocuğu G.E.G (7) ve ağabeyi İ.EG (10) cinsel istismara uğradığını çocukların çizdikleri resimlerle tespit edildi. Soruşturmaya alınan anne Merve A. ve üvey baba Rahmi A. tahliye edildi.

06 Ocak 2021 Çarşamba 19:18
Seslerini çizdikleri resimlerle duyuran kardeşlerden son dakika haberi: Anne ve üvey baba tahliye edildi
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2020 Haziran ayında Balıkesir’de savcılığa giden çocukların Babaannesi G.S torunlarının cinsel istismara uğradığını fark etmesiyle eski gelini Merve A. ve kocası Rahmi A. şikayetçi oldu. Olay sonrasında babaanne Çocuk İzlem Merkezi’ne başvurarak ifade verdi.

 

Çocukların sorgularında ise küçük kız annesinin Rahmi A. ile evlendiğini fakat başka erkeklerle de ilişkisinin olduğunu söyledi.  Rahmi A. ise kendisine istismarda bulunduğunu anlattı. Ağabeyi için ise çok acı çektiğini belirten kız sözlerine son verdi. Savcıya giden diğer çocuk ağabey ise Finike’de anneannesinin evinde kaldığı dönemde oklava ve şarj kabloları ile dövüldüğünü söyledi.  Üvey babanın ve dayısı S. özel bölgelerine dokunduğunu söyledi.

 

Her şeyi resimle anlattılar!

 Küçük kız ve ağabeyi başlarına gelen olayları deftere çizdikleri resimlerle anlatarak soruşturma dosyasına girdi. Yürütülen soruşturmada anne Merve A.  ve üvey baba tutuklandı.  Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Merve A., ifadesinde, "Çocuklarımın dolduruşa gelerek yalan beyanda bulunduklarını düşünüyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi. Rahmi A. da "Çocuklara biz bir şey yapmadık. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Bu aşamada tahliyemi ve beraatımı istiyorum" diye konuştu. 

Bu durumda babaanne ise acılı durumunu anlatarak bu olayın peşini bırakmayacağını söylüyor. Merve A. ise kendisine iftara atıldığını adı geçen kişileri tanımadığını belirten Merve A. çocukları asla bahsi geçen kişilerle yalnız bırakmadığını kendi annesinin ve babasının baktığını söylüyor.

Kız çocuğu G.E.G (6) yaşının küçük olması sebebi ile adli görüşmeci raporda kız çocuğunun verdiği bilgiler tutarlı bilgiler olduğunu söyledi. Yaşına göre hareket eden yaşadığı olayları aktarabilen ve sözel beceriye sahip olan kız çocuğunun söylediği sözler anlaşılır olduğundan savcıya sunuldu.

 

Mahkeme sonrasında ifadelerinin verilmesinin ardından anne ve üvey baba yurt dışına çıkış yasağı işe adli kontrolle serbest kaldı.



Son Güncelleme: 06.01.2021 19:18
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaCinsel Istismar
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