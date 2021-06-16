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Serik’te otomobil tarlaya uçtu

Antalya’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tarlaya uçtu. Korkunç kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

16 Haziran 2021 Çarşamba 13:38
Serik’te otomobil tarlaya uçtu
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Antalya’nın Serik ilçesinde otomobil tarlaya uçtu. Korkunç kaza otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncunda gerçekleştiği öğrenildi. Belek yolu üzerinde gerçekleşen kaza otomobili 3 metrelik alanda şarampolden uçtuğu bildirildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen ekipler yaralanan otomobil sürücüsünü hastaneye sevk etti.

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. Tarlaya uçan otomobil ise vinç yardımıyla kaldırıldı.


Son Güncelleme: 16.06.2021 13:38
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKazaSerik
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