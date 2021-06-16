Serik’te otomobil tarlaya uçtu

16 Haziran 2021 Çarşamba 13:38
Antalya
’nın Serik
ilçesinde otomobil tarlaya uçtu. Korkunç kaza
otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncunda gerçekleştiği öğrenildi. Belek yolu üzerinde gerçekleşen kaza otomobili 3 metrelik alanda şarampolden uçtuğu bildirildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen ekipler yaralanan otomobil sürücüsünü hastaneye sevk etti.
Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. Tarlaya uçan otomobil ise vinç yardımıyla kaldırıldı.
Son Güncelleme: 16.06.2021 13:38
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