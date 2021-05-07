İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Semt pazarları kaça kadar açık olacak? Pazarda neler satılacak? Pazar yerleri nerelerde, ne zaman kurulacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine pazar yerleri genelgesi gönderildi. Vatandaşlarımız pazarlar ne zaman açılacak, pazarlar kaça kadar açılacak, pazarda neler satılacak, nerede pazar kurulacak, semt pazarları ne zaman kurulacak sorularının yanıtlarını internet üzerinden aramaya başladı.

07 Mayıs 2021 Cuma 18:23
Semt pazarları kaça kadar açık olacak? Pazarda neler satılacak? Pazar yerleri nerelerde, ne zaman kurulacak?
Takip Et:

Son yapılan kabine toplantısından sonra cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Nisan Perşembe akşam saat 19:00 ile 17 Mayıs pazartesi sabah saat 05:00 saatleri arasında tam kapanma uygulanacağını söylemişti. Tam kapanma kararları 17 gün boyunca tüm Türkiye genelinde uygulanacak. Bu kapsamda vatandaşlarımızın taze sebze ve meyve ihtiyacının giderilmesi için, belli gün aralıklarında Semt pazarlarının kurulmasına karar verildi.

Pazar Yerleri Kaça Kadar Açık?

Pazar yerleri genelgesi kapsamında tarım yapan çiftçilerin ve taze sebze ve meyve ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için tam kapanma süresinde 8 Mayıs ve 15 Mayıs tarihleri arasında Semt pazarlarının kurulmasına karar verildi. Bu kapsamda pazar yerleri 8 Mayıs ile 15 Mayıs cumartesi günleri arasında sabah saat 10:00 ile akşam saat 17:00 aralarında hizmet verecek. Vatandaşlarımız evlerine en yakın pazar yerine giderek yaş sebze ve meyve ihtiyacını karşılayabilecek.

Pazar Yeri Genelgesi

Pazar yerlerinde satışı yasaklanan ürünler arasında oyuncak, zücaciye, giyim ve temizlik ürünleri geliyor. Sadece cumartesi günleri hizmet verecek olan pazar yerlerinde sebze, meyve ve fide satışı yapılacak. Çanta, süs eşyası, oyuncak, zücaciye, giyim ve temizlik ürünleri gibi ürünleri satışı yasak. Yoğunluk oluşmaması için pazar yerlerinde koronavirüs tedbirleri uygulanacak. Bundan dolayı pazar yerlerinin geniş bir alana yayılması planlanıyor. Pazar yerlerinde güvenlik görevlileri denetimler uygulayacak. Genelgede belirtilen kurallara göre tezgahlar ile sevgi arasında 3 metre mesafe olacak. Kontroller zabıtalar tarafından gerçekleştirilecek. Pazar yerinde yoğunluğun artmasından sonra yeni müşteri alınmayacak. Yoğunluk azaldıktan sonra yeni müşteriler pazar yerine girebilecek. Ambalajsız olarak satılan meyve ve sebzelere dokunulmayacak.

Tüketici, pazar yerinde bulunan sebze ve meyvelere temas etmeyecek. Ürünler sadece Pazarcı tarafından hijyen koşullarına uyularak müşteriye verilecek. Herhangi bir mağduriyetin oluşmaması adına güvenlik görevlileri düzeni sağlayacak.




Son Güncelleme: 07.05.2021 18:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Pazar YeriGenelge
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tam kapanmadan Yasaktan muaf olan NACE kodları listesi
Tam kapanmadan Yasaktan muaf olan NACE kodları listesi
Yarın kadir gecesi mi? 2021 Kadir gecesi hangi gün?
Yarın kadir gecesi mi? 2021 Kadir gecesi hangi gün?
2021 yılı ehliyet affı gelecek mi? Ehliyet affında son durum ne?
2021 yılı ehliyet affı gelecek mi? Ehliyet affında son durum ne?
Jandarma uzman erbaş 4. grup alımı yapılacak mı?
Jandarma uzman erbaş 4. grup alımı yapılacak mı?
Deniz Gezmiş ne zaman asıldı, hangi iktidar döneminde? Deniz Gezmiş idam oylaması
Deniz Gezmiş ne zaman asıldı, hangi iktidar döneminde? Deniz Gezmiş idam oylaması
Hıdrellez duası nedir, nasıl yapılıyor? Hıdrellez'de dilek tutarken edilecek dua ve yapılacaklar
Hıdrellez duası nedir, nasıl yapılıyor? Hıdrellez'de dilek tutarken edilecek dua ve yapılacaklar

Popüler Haberler

Arka Sokaklar dizisi Esra kimdir? Gaye Gürsel rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Arka Sokaklar dizisinde Servan karakterini Serhat Midyat canlandırıyor
Payitaht Abdülhamid dizi oyuncusu Saliha Sultan kimdir? Vildan Atasever hakkında bilgiler
Son Yaz dizisi Akgün kimdir? Alperen Duymaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Seni Çok Bekledim Umut karakterini kim canlandırıyor? Ömer Gökay Şanlıer kimdir?
Kadir Gecesi bugün mü, yarın gece mi, hangi gün?
Payitaht Abdülhamid yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid 150. bölüm tek parça izle! TRT 1 Payitaht Abdülhamid son bölüm
Payitaht Abdülhamid dizisi Fatma Sultan karakteri kimdir? Alara Turan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Emanet 176.bölüm fragmanı ve 10 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Güldür Güldür Show Show TV canlı izle - 7 Mayıs 2021 Cuma tek parça Güldür Güldür Show yeni son bölüm izle
Star TV canlı yayın akışı 7 Mayıs 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne demektir? Rüyada doğum veya hamilelik görmek anlamı, tabiri nedir?
En akıcı ve okunabilir kitaplar listesi ve konuları
Günlük burç yorumları; 8 Mayıs 2021 Cumartesi burç yorumları
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu'in hayatı!
Lens - Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Alev Alev dizisi Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan
Kırmızı Oda dizisinde Galip karakterini Celil Nalçakan canlandırıyor
Sgk'dan cenaze yardımı nasıl alınır? 2021 sgk cenaze yardım sorgulama
Sihirli Annem dizisinde Çilek karakterini Belinay Süvari canlandırıyor
Arka Sokaklar dizisi Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan'ın yer aldığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.