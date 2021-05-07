Semt pazarları kaça kadar açık olacak? Pazarda neler satılacak? Pazar yerleri nerelerde, ne zaman kurulacak?

Son yapılan kabine toplantısından sonra cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Nisan Perşembe akşam saat 19:00 ile 17 Mayıs pazartesi sabah saat 05:00 saatleri arasında tam kapanma uygulanacağını söylemişti. Tam kapanma kararları 17 gün boyunca tüm Türkiye genelinde uygulanacak. Bu kapsamda vatandaşlarımızın taze sebze ve meyve ihtiyacının giderilmesi için, belli gün aralıklarında Semt pazarlarının kurulmasına karar verildi.

Pazar Yerleri Kaça Kadar Açık?

Pazar Yeri Genelgesi

Pazar yerlerisi kapsamında tarım yapan çiftçilerin ve taze sebze ve meyve ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için tam kapanma süresinde 8 Mayıs ve 15 Mayıs tarihleri arasında Semt pazarlarının kurulmasına karar verildi. Bu kapsamda pazar yerleri 8 Mayıs ile 15 Mayıs cumartesi günleri arasında sabah saat 10:00 ile akşam saat 17:00 aralarında hizmet verecek. Vatandaşlarımız evlerine en yakınne giderek yaş sebze ve meyve ihtiyacını karşılayabilecek.

Pazar yerlerinde satışı yasaklanan ürünler arasında oyuncak, zücaciye, giyim ve temizlik ürünleri geliyor. Sadece cumartesi günleri hizmet verecek olan pazar yerlerinde sebze, meyve ve fide satışı yapılacak. Çanta, süs eşyası, oyuncak, zücaciye, giyim ve temizlik ürünleri gibi ürünleri satışı yasak. Yoğunluk oluşmaması için pazar yerlerinde koronavirüs tedbirleri uygulanacak. Bundan dolayı pazar yerlerinin geniş bir alana yayılması planlanıyor. Pazar yerlerinde güvenlik görevlileri denetimler uygulayacak. Genelgede belirtilen kurallara göre tezgahlar ile sevgi arasında 3 metre mesafe olacak. Kontroller zabıtalar tarafından gerçekleştirilecek. Pazar yerinde yoğunluğun artmasından sonra yeni müşteri alınmayacak. Yoğunluk azaldıktan sonra yeni müşteriler pazar yerine girebilecek. Ambalajsız olarak satılan meyve ve sebzelere dokunulmayacak.

Tüketici, pazar yerinde bulunan sebze ve meyvelere temas etmeyecek. Ürünler sadece Pazarcı tarafından hijyen koşullarına uyularak müşteriye verilecek. Herhangi bir mağduriyetin oluşmaması adına güvenlik görevlileri düzeni sağlayacak.