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Selman Öğüt'ten şok sözler! Kemalizm bir virüstür!

İstanbul Medipol Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak bulunan Selman Öğüt, Atatürk karşıtı paylaşımları ile olay oldu. Sosyal medya hesabında kemalizm ve Atatürk aleyhine paylaşımlar yapan Öğüt'e binlerce tepki yağdı.

13 Eylül 2020 Pazar 18:36
Selman Öğüt'ten şok sözler! Kemalizm bir virüstür!
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündem olan Selman Öğüt, Atatürk aleyhine yaptığı açıklamalar ile büyük tepki topladı. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak bulunan Selman Öğüt, kemalizm ve Atatürk hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle yoğun bir şekilde eleştirilmeye başlandı.

Recep Tayyip Erdoğan’ın devlette kemalizm virüsünü temizlediğini belirten Öğüt, bu virüslerin devlete zarar verdiğine dair açıklamalar yapmıştı. Bu açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandıran Selman Öğüt, birçok kişi tarafından toplumu bölmeye çalışmakla suçlandı.

Yapılan paylaşımlar ve ona gelen tepkiler


 



Son Güncelleme: 13.09.2020 18:36
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Anahtar Kelimeler:
Selman ÖğütAtatürkKemalizm
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