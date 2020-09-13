Selman Öğüt'ten şok sözler! Kemalizm bir virüstür!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündem olan Selman Öğüt, Atatürk aleyhine yaptığı açıklamalar ile büyük tepki topladı. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak bulunan Selman Öğüt, kemalizm ve Atatürk hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle yoğun bir şekilde eleştirilmeye başlandı.

Recep Tayyip Erdoğan’ın devlette kemalizm virüsünü temizlediğini belirten Öğüt, bu virüslerin devlete zarar verdiğine dair açıklamalar yapmıştı. Bu açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandıran Selman Öğüt, birçok kişi tarafından toplumu bölmeye çalışmakla suçlandı.

Yapılan paylaşımlar ve ona gelen tepkiler